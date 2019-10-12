路邊「結石狀豆豆」女兒硬要買！直線媽怨：沒看過幹嘛亂買...下秒眼眶濕

▲山藥子 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

女兒太暖了！一名媽媽日前抱怨女兒硬要她買沒看過也沒聽過的「山藥子」，其黯淡的顏色又凹凸不平的外表，根本不知道吃起來如何。想不到女兒曝光真正原因後，讓媽媽一秒感動到眼眶都濕了，網友們也都大讚妹妹小小年紀就這麼懂事，「好善良的孩子」、「100分」。

一名媽媽11日在臉書「爆怨公社」中抱怨女兒，日前她和女兒在路邊看到一名阿婆在賣「沒看過的豆豆」，女兒當下就問她能不能買一包，但她卻認為根本不知道這是什麼東西，建議不要亂買。

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女兒隨後就自己問阿婆這是什麼，對方則回覆是吃起來口感像花生的「山藥子」，她聽完就說要買。但原PO又反駁說不知道怎麼煮，這時阿婆表示只要蒸一蒸就可以吃；眼看著女兒充滿期待的小眼神，她也只好硬著頭皮買了一包。

離開攤子後，原PO向女兒抱怨，根本沒看過也沒吃過這東西，為何還是堅持要買？沒想到女兒這時才緩緩吐出原因，表示「媽媽，阿婆一個人在那裡賣這個，沒人跟她買，如果我們買了，阿婆就能趕快回家休息了。」細膩的女兒心裡竟還有這層想法，讓媽媽下秒感動到眼眶都濕了。

▲網友回應。（圖／翻攝自爆怨公社）

暖心小故事一出，已經獲得萬名網友讚賞，大家紛紛表示「好善良的孩子」、「100分，媽媽很會教喔」、「女兒真的好棒」、「想必平常媽媽的愛心女兒都看在眼裡」、「有缺女婿嗎？我推薦我兒子XD」。不過對於網友們的盛讚，媽媽則謙虛表示自己沒特別教什麼，都是女兒自己的想法罷了。

此外，也有人相當好奇這些大小不一的「山藥子」口感為何，對此原PO表示，其實吃起來就像沒有甜味和香味的花生；其他有嚐過的人也表示可以丟進雞湯煮，或是加點鹽巴就很好吃了，「可以去皮燉排骨或雞湯，也可以直接放入電鍋蒸熟後去皮食用」、「這個煮熟加奶油和黑胡椒超好吃的」。

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