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影／韓國瑜今年3月在深圳喊「中華民國」　韓陣營：綠營別操弄亡國感

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▲韓國瑜今年3月深圳提「中華民國」。（影／ETtoday團隊攝影中心）

 記者徐政璿／台北報導

針對民進黨主席卓榮泰說民進黨沒有操弄亡國感，並批評韓國瑜只會說風涼話。國政顧問團發言人黃曼昕表示，請卓榮泰在刮別人鬍子前，先刮乾淨自己的鬍子好嗎？如果民進黨沒有操弄亡國感，為何要不斷提醒人民，「今日香港新疆，正是明日台灣的借鏡」，除了會口號恐嚇，激化仇中感，請問卓榮泰，貴黨能保護中華民國人民的實際作為是什麼？

黃曼昕11日表示，國民黨總統參選人韓國瑜曾對一國兩制說出「over my dead body」，10日記者會也強調「會拿槍捍衛中華民國主權」，對比蔡英文總統只說「拒絕一國兩制」，誰比較堅定？

「韓國瑜今年三月在深圳記者會上，公開提到中華民國」，黃曼昕指出，請問民進黨蔡英文、陳菊、賴清德、謝長廷，「你們在野時拜會過不少的中共高層，哪一個在大陸時有提過中華民國？你們只會把中華民國當工具，這就是你們所謂的訴諸國家安全和主權嗎？」

黃曼昕說，韓國瑜的兩岸政策白皮書明確提出堅決捍衛中華民國主權、堅持一中各表的九二共識、兩岸恢復互信並重建對話架構、建立朝野對話機制並形成內部共識，以及讓台灣成為大陸民主化的借鑑等主張，這些才是真的用政治智慧在思考、解決問題。

黃曼昕批評，反觀蔡英文總統和民進黨除了會用嘴巴治國同時讓人民深處恐懼中，還會什麼？蔡總統到底該為「辣台妹」這個稱號驕傲，還是該慚愧？！「芒果蔡」才是最寫實的綽號。

韓國瑜在今年3月以高雄市長身份赴港澳招商，他在與國台辦主任劉結一會面後召開記者會，他在會中表示，「西元1912年開始國父孫中山先生推翻滿清，創立了中華民國，就是追求民主民權民生，為了老百姓的生活，我是孫中山先生的信徒，我們致力於幫助人民改善生活，國富民強，我們這麼認真努力是希望台灣政治風氣能夠有所扭轉，政治人物不能再鬼混下去，真正要為人民服務。」

韓國瑜表示，所以這些抹黑、故意的抹紅，這些亂七八糟的酸言酸語，希望台灣民眾能夠睜大眼睛，高雄市團隊真的很認真在為人民拚搏，希望大家能夠理解，「明天我們到廈門會繼續為我們高雄經濟來衝刺，如果大家不能幫忙，請你心裡祝福我們；如果大家不想祝福，請你保持沈默。這是我想我們這個團隊發自內心的呼籲跟拜託，非常感謝大家。」

▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

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