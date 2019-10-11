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想創業要資金找政府「給力」！　桃園7位青年分享創業甘苦

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▲黃政耀的「無飲」手工健康飲品，呈現濃烈古早味，深受歡迎。（圖／梁淑貞提供）

▲黃政耀(左)的「無飲」手工健康飲品，呈現濃烈古早味，深受歡迎。（圖／梁淑貞提供）

記者楊淑媛／桃園報導

學得一技之長，想創業卻苦無充裕資金，怎麼辦？22歲的青年黃政耀在市府青年局相關單位輔導下，整合團隊資源以呈現濃烈古早味的「無飲」手工健康飲品，受到市場歡迎。黃政耀與另6名創業、就業青年，14日於住都大飯店舉辦的桃園市2019第三屆青年創業、就業交流座談會，應邀分享其創業及就業過程，歡迎大家聆聽。

黃政耀憶起，小時候阿爸阿母早上在大溪員樹林市場口經營傳統冰店，清晨４點左右，家裡就會飄來一股很香的氣味，原來是阿爸在廚房煮珍珠及配料的甘甜味道！阿爸阿母做生意時注重原料，用最新鮮的食材，堅持每天現煮現賣，讓客人吃到健康食物，也給了他腳踏實地做生意的觀念。

▲黃政耀的「無飲」手工健康飲品，呈現濃烈古早味，深受歡迎。（圖／梁淑貞提供）

▲2019第三屆青年創業、就業交流座談會，歡迎參加。。（圖／梁淑貞提供）

在網路快速傳送訊息的年代，好口碑是顧客最大的肯定，也是創業者持續努力的動力。為了解顧客對手搖飲的反應，黃政耀以半工半讀，到各個連鎖品牌取經及實習，站在第一線和顧客互動，汲取改進的撇歩，同時也在工作中存到人生第一桶金。一年後，他決定以阿爸阿母的傳統古早味出發，整合團隊資源以呈現濃烈古早味的「無飲」手工健康飲品，受到市場歡迎。

創業要有資金，但年青人自身往往沒有雄厚資金，怎麼辦？黃政耀說，透過桃園第二專長發展協會的理事長梁淑貞的輔導以及市府青年局等相關單位協助，他申請青年創業貸款，做為添購店內的設備經費來源，期創業路上好發展。2019第三屆青年創業、就業交流座談會，邀請7位桃園市創業青年以「從尋路至開路的微型創業」的主題分享創、就業歷程，其中包含整合行銷、美容美髮、餐飲烘焙等行業。

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