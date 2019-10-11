手機檔案越用越肥大　iOS「一鍵」幫LINE瘦身省空間

圖文／鏡週刊



不少民眾使用智慧型手機時，會發現LINE的App佔手機空間，主要原因是透過LINE收到的照片、語音訊息、檔案等，會增加LINE應用程式所占的空間，同時也會累積快取（cookie）。

LINE官方Blog日前就公布教學如何清出手機空間，iOS版本LINE的用戶，到LINE主頁左上角點選「設定」（小齒輪圖示），進入「聊天」，選擇「刪除資料」，勾選「快取資料」，「照片」「語音訊息」「檔案」這3項不勾選，就可以一鍵刪除快取，釋出空間。

LINE指出，刪除「快取資料」後，聊天室中的文字訊息，不受影響仍會保留。而聊天室中的圖片、語音、檔案，不會跟著被刪掉；如果還沒過期，仍可以再次下載。LINE記事本、相簿、Keep中的內容，不受影響仍會保留。

值得注意的是，如果點選刪除「照片」「語音訊息」「檔案」這3項，即便原本還沒過期，仍無法再次下載。但若在此點選刪除這3項，LINE記事本、相簿、Keep中的內容，不受影響仍會保留。而「所有聊天記錄」部分，若點選刪除此項，且點選之前沒有備份LINE訊息，所有文字訊息無法再復原，使用者得特別留意。

針對Android版本的LINE用戶，目前以「刪除聊天室內檔案」為主。先確認聊天室內未過期的檔案都存到Keep或其他儲存空間後，在LINE主頁右上角點選圖示為小齒輪的「設定」，進入「聊天」選單，選擇「刪除聊天室內檔案」即可。需留意刪除聊天室內檔案後，即使檔案還沒超過下載期限，也不能復原。



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