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馬雲1.18兆財產三度獲大陸首富　食品業和IT業成為未來趨勢

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▲馬雲,阿里阿巴。（圖／CFP）

▲馬雲獲得2019胡潤富豪榜榜首寶坐。（圖／CFP）

實習記者施怡妏／綜合報導

胡潤富豪榜2019年排行榜日前出爐，9月間宣布退休的阿里巴巴創辦人馬雲，以人民幣2,750億元（約新台幣1.1836兆元）蟬連榜首，這已經是馬雲第三次當選中國首富。騰訊董事長馬化騰以2,600億元（約1.1191兆新台幣），緊追在後位居第二名，中國恆大創辦人許家印則以2100億元得第3名。

綜合媒體報導，胡潤研究院和LEXUS最新發佈《2019 LEXUS雷克薩斯·胡潤百富榜（2019 LEXUS·Hurun China Rich List）》統計，年上榜的富豪平均財富達98億元人民幣，前50名的富豪擁有的財富至少有510億元人民幣。

知名餐飲品牌「海底撈」以1,200億人民幣（約新台幣5,165億元）擠進榜單第十名，創辦人張勇今年也以138億美元成為《福布斯富豪榜》新加坡首富。海底撈今年以來股價持續攀升，年初至今已累升1.1倍。

從今年的排行榜發現，有19人的財富超過千億人民幣，比去年增加7人。前50名富豪的財富也比去年提高100億至520億元，比去年上升10%，為歷年最高。製造業依然是上榜企業家主要財富來源，第二名為房地產。

胡潤表示，「今年大食品行業以養豬、做餐飲、醬油為代表的都漲得快，IT行業亦有明顯增長。但製造業和房地產的佔領份額逐漸縮小，醫藥則多年來保持穩步增長。」

《胡潤百富榜》內地首十大富豪（人民幣）：

1 馬雲家族 2,750億

2 馬化騰 2,600億

3 許家印 2,100億 

4 何享健、何劍鋒父子 1,800億

5 孫飄揚、鍾慧娟夫婦 1,750億 

6 楊惠妍家族 1,750億

7 黃崢 1,350億 

8 丁磊 1,250億

9 王健林家族 1,200億

9 嚴昊 1,200億

9 張勇、舒萍夫婦 1,200億 

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