蘇貞昌暢談中華民國3大勝利　自嘲：難得有年輕人願意聽我報告…網笑翻

記者呂欣玫／綜合報導

2019國慶大會10日落幕，自詡中華民國官媒的Youtube頻道「眼球中央電視台」也為此舉辦國慶晚會，邀請到行政院長蘇貞昌、議員高嘉瑜、立委參選人吳怡農參與盛宴。蘇貞昌致詞時以幽默的口吻暢談中華民國3大勝利，笑翻台下觀眾，網友也紛紛留言讚賞，「願意和年輕人親近一起胡鬧的氣度，讚！」、「院長太強了！在這場合也認真搞笑」

蘇貞昌致詞一開頭先祝福中華民國生日快樂，接著幽默地說，「難得有這麼多年輕人願意來聽我做政令宣導，我準備了6萬字的施政報告跟大家分享」，笑翻現場觀眾，他也提到中華民國3大勝利，第一，過去常有人說，台商都是用腳投票，但今年台商帶了近6千億回來台灣，這就是中華民國第一個勝利。

其次，非洲豬瘟病毒肆虐，蘇貞昌說，在重災區的大媽為了搶一塊生豬肉，竟然可以幾個人活生生的把牠撕成好幾塊，但整個全國用力防止，讓非洲豬瘟病毒阻於境外，所以到今天還有滷肉飯可以吃，端午節還可以吃肉粽，就是中華民國的第二個勝利。

對於中華民國的第三個勝利，蘇貞昌提到，「今天我們遵守憲法，尊重公投的結果，台灣成為（亞洲）第一個同性婚姻合法化的國家」而且爸爸還是叫爸爸，媽媽還是叫媽媽，沒有改變，「厲害吧！」

最後，蘇貞昌強調，自由民主不是天上掉下來，一定要努力守得住，一定要盡力守住，「否則國慶是到底是10月10號，還是10月1號，那就很難講了。」

蘇貞昌幽默的政令宣導讓全場觀眾掌聲、歡呼不斷，網友也留言讚賞，「願意和年輕人親近一起胡鬧的氣度，讚！」、「院長太強了！在這場合也認真搞笑」、「親民的院長」、「包容力真強，被眼球調侃300萬也是笑笑」

▲蘇貞昌登眼球中央電視台，暢談中華民國3大勝利。（圖／翻攝自眼球中央電視台）