鐵路便當節倒數1個月！ 「限定藍皮包裝」烏龍茶搶先曝光

▲第5屆鐵路便當節主視覺。（圖／承辦單位提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

2019第5屆鐵路便當節將於11月1日至4日登場，台鐵一年一度盛事進入倒數階段，地點選在人來人往的台鐵大廳，不需要門票，只要經過、路過就能買到。策展單位透露，這次為參展民眾準備了相當多的小驚喜，如跨業合作的紀念包裝飲品「台鐵✕泰山茶之初 限定藍皮包裝烏龍茶」，11月5日才會在台鐵通路販售，這次在展覽中提前曝光。

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▲台鐵限定藍皮包裝烏龍茶11月5日才會台鐵通路販售。

台鐵2019第5屆鐵路便當節展覽期間每天10時至19時在台北車站舉行，邀請到12家日本鐵道公司、瑞馬特洪峰聖哥達鐵路、斯里蘭卡鐵路與法國白朗峰特快車，以及最有代表性的台灣便當品牌─鬍鬚張，日本便當界代表則是「淡路屋」，台灣還有知名鐵道主題餐廳─福井食堂，與穆斯林認證餐飲─炸雞大獅一同共襄盛舉。

策展單位表示，今年除了有日本國內最大製供鐵路便當廠商「淡路屋」，關西最大鐵道公司—近畿鐵道也會與已經進駐台灣的同集團餐飲品牌一同來參展。有專業的鐵路便當企業參展，帶來日本知名的鐵路便當品項，屆時鐵路便當節將更有看頭，讓參加民眾不需要出國搭乘鐵路，4天就能吃到各種排隊款、特製款便當。

▲JR東日本2017年參展的雞肉便當。（資料圖／記者賴文萱攝）

今年以「移動的美好」為主題，將「鐵道旅遊商品」納入展售項目，讓民眾直接在鐵路便當節活動現場，就能買到日本各路鐵道周遊券─西武鐵道，現場購買票券，即贈「北歐風三明治便當」1份；而銚子電鐵推出的「討海人便當」，只要持便當包裝紙至日本銚子電鐵兌換，即可免費換得1日券。

今年鐵路便當節免費入場，民眾經過、路過台北車站都可以一同參與盛事，預計營業額可以突破以往。活動4日期間，台鐵局更為參展民眾準備了相當多的小驚喜，如跨業合作的紀念包裝飲品「台鐵✕泰山茶之初 限定藍皮包裝烏龍茶」，以及由設計師林正達所構思的四款電子票證，歡迎大家前往活動現場共襄盛舉，一起享受「移動的美好」。

除了台鐵便當本舖5家餐務單位將齊聚台北車站，推出各式「第5屆鐵路便當節限定便當」之外，更有林務局推出「里山便當」一同參與活動。本次也邀請到12家日本鐵道公司、瑞馬特洪峰聖哥達鐵路、斯里蘭卡鐵路與法國白朗峰特快車，以及最有代表性的台灣便當品牌─鬍鬚張，日本便當界代表則是「淡路屋」，台灣還有知名鐵道主題餐廳─福井食堂，與穆斯林認證餐飲─炸雞大獅一同共襄盛舉。