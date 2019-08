盤點超跑與時尚界的各種結合，掌控溫度變化的速度感

全世界的名人都喜愛收藏名貴超跑,除了追求速度感,從收藏的豪華名車等級和數量也能彰顯其個人價值。而超跑品牌了解這些需求,除了早期積極與時尚界合作,最近更跨足家具家飾品牌,積極打入各界國際展會成為展會注目焦點。





▲Ferrari- photo by pixel2013 form pixabay

從2011年起邁入90周年的GUCCI秀後宣布,與Fiat(飛雅特)合作推出經典Fiat 500特別版時尚小跑車「500 by Gucci」,小小的車款加GUCCI經典包款的「色彩塗裝」,瞬間讓名車藏家為之瘋狂。





▲Fiat 500/ Photo from Pexels & Gucci/ Photo by Godisable Jacob from Pexels

到了現在2019年上半年度超跑與時尚的合作也極為精彩:

2月Moschino秋冬米蘭時裝秀,設計師Jeremy Scott更是直接將秀場打造成復古綜藝節目!全場最大亮點即Jeremy Scott直接將全新的法拉利紅色停在舞台正中央,不但讓秀場活動更添奢豪華麗,最後Jeremy Scott也以獲得名車般的興奮感上台謝幕。





▲Ferrari- photo by Michael Kauer from Pixabay

4月設計界年度盛會Salone del Mobile.Milano米蘭傢俱設計展會上,日系汽車品牌Toyota在盛會上推出一款木質雙門敞篷概念車Setsuna Concept,以特有的木質材料、獨特的日式工法與1,700mm短軸距,展現品牌與家具材質的契合與環保節能的新願景。

8月加州年度名車盛會Monterey Car Week蒙特利汽車周,MASERATI推出Quattroporte轎車和Levante SUV的特仕版車款,雙車款除了獨特的外觀裝飾,還有和Zenga時尚品牌跨界合作利用編織皮革製成的皮椅…閃瞎眾人眼睛!

▲Maserati-Photo by Pinky_2370

看了一系列超跑與時尚界的各種結合,你難道沒有一絲懷疑,這種奢華的享受只能購入超跑才能擁有嗎?其實不然,回顧家中的各種配置,也許我們都該調整一下思維,讓歐洲名車的潮流色彩不只停在車庫,還能用來點綴家中的某個角落?

▲Photo by Milly Eaton from Pexels

東元個人化空調採用與「超跑塗裝同等級」技術,嚴選國外大廠烤漆原料使用「三層噴漆工法」製作而成。首先第一層須先施做一道底漆,使烤漆能充分附著而不易掉落;接著第二層開始進行噴漆上色,師傅需注意過程中各部分漆料塗佈是否均勻、厚度是否一致、色澤是否相同等;最後第三層金油對塗料做完美的保護,可以大大的增加光澤度及耐用度。成為家中奢華的點綴,彰顯個人生活品味,非東元個人化空調不可。

▲TECO SELELCT歐洲紅

▲TECO SELECT 義大利紅(合成圖非實拍,請提供實品照片或刪除)

除此之外,喜愛超跑和收集豪華名車的人,都是喜歡那風馳電掣,將諸事甩腦後讓人看不見車尾燈的快感。而你有注意到,能讓超跑速度與性能加乘的就是馬達與變頻驅動技術嗎?



▲photo by Pixabay from pexels

東元馬達變頻驅動技術是世界排名第四全國排名第一,而東元空調使用的是同一個變頻驅動技術。東元空調變頻驅動技術的低頻技術,不論開機時間多長,都能有效控制頻率維持較低噪音、低振動的高效運轉。搭配如超跑馬達般的「日本製迴轉式壓縮機」,採用雙轉子技術,讓震動以及噪音非常小。

日本製壓縮機擁有特殊製冷技術,又能達到最大轉速,達成室內溫度迅速冷房效果,並持續恆冷恆溫,安靜無聲。讓你快速入眠,享受解壓睡眠好品質。

▲Photo by Josh Sorenson from Pexels

接下來即將進入秋冬季,9月份的Maison&Objet巴黎時尚家具展即將展開,屆時你將會面對玲瑯滿目的新年度家飾家具,現在還在等什麼?其實你家中只缺東元個人化空調而已了。

▲Photo by Milly Eaton from Pexels

(完整文章請看瘋設計)

※本文由瘋設計授權報導,未經同意禁止轉載。