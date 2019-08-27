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【英語多益通】登革熱盛行的英文怎麼說？

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▲ 防疫登革熱大作戰 金山警以身作則清掃除病源。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 防疫登革熱大作戰，新北市金山員警以身作則清掃除病源。（圖／記者郭世賢翻攝）

文／羅伊伶 Janet Lo

今年8月中，原本僅在南台灣出現的登革熱（Dengue Fever）也開始在新北市出現病例，在菲律賓更是已發生超過620起因登革熱死亡的案例；而今年2月法國研發出一款疫苗，卻造成數十位接種過的兒童死亡。在尚未有安全疫苗的情況下，僅能透過改善居家環境與消毒，避免病媒蚊孳生以進行預防。就讓我們透過關注這次的登革熱疫情，來學習相關的多益字彙吧！

Indigenous 本土的

請繼續往下閱讀...

台灣今年的境外移入登革熱病例高於近十年同期數量，且多數是來自於東南亞國家，但也有不少本土登革熱病例是就醫多次後才被確診並通報的。

The patient that has been identified as the first indigenous dengue case in New Taipei City has no record of traveling abroad.
（在新北市確診感染本土登革熱的首例病患並沒有出國的紀錄。）

indigenous一字為形容詞，解釋為「本土的；當地的」，源自於拉丁文字根indigenus，有「born in a country」、「native」的涵義，同義字除了native之外，還有aboriginal。

The benefits of growing indigenous plants are that they are more drought-tolerant, low maintenance, and they may be more resistant to local insects and diseases.
（種植本土植物的好處包含它們較耐旱、易維護，且可能對當地的昆蟲與疾病較有抵抗力。）

「原住民」也可以用Indigenous people來描述，指最早在某塊土地上生活的民族，與aboriginal people可互通使用，而不同的地方是，aboriginal本身也可以當作名詞使用，就是「原住民」的意思。

Prevalence 流行；盛行

由於登革熱病媒蚊易在高溫潮濕的地方滋長，地球暖化竟也是助長登革熱疫情的原因之一。

Global warming increases the chance of intense heat waves and floods around the world, which contributes to the prevalence of dengue fever.
（地球暖化增加世界各地發生嚴重熱浪與水災的機率，也因此導致登革熱的流行。）

prevalence為不可數名詞，解釋為「流行；盛行」，常用來描述疾病大流行的程度，但不限於疾病或負面的事物，也能用來描述一般事物普及化的程度。

The prevalence of pop music education in Sweden does not only exist in some extracurricular arts schools but also in their public-school curriculum.
（流行音樂教育的普及不僅存在於瑞典的課外藝術學校，也包括公立學校的正式課程。）

prevalence的形容詞型態prevalent也是多益常考的單字，在多益測驗常出現的同義字有popular、prevailing和widespread。

According to a study done by Dr. Louis Creed, depression is more than twice more prevalent in young women than men, but the percentage decreases as people age.
（根據Louis Creed醫生的一項研究，年輕女性憂鬱症的盛行率較同齡男性高兩倍以上，但比率會隨著年齡增長而遞減。）

值得留意的是prevalence的發音，許多人會以為重音在第二音節，且易將第一音節的「pre」念成長母音[i]（如同prepare的[i]），而將第二音節「va」念成長母音[e]（如同tape的[e]）。但事實上，它的重音應放在第一音節「pre」的部分，且應念作短母音['prɛ]，「va」的部分則應為短母音[ə]，完整的音標為['prɛvələns]；至於prevalent也是同樣的發音規則，僅最後的[s]改為[t]，是許多英文很好的人也容易念錯的單字喔！

to declare 宣布；聲明

菲律賓今年的疫情比台灣嚴重許多，與去年同期相比竟增加了98%的案例。

The Philippines has declared a national epidemic after hundreds of deaths caused by Dengue Fever this year.
（菲律賓政府在百起因登革熱死亡的案例發生後，緊急宣布國內疫情爆發的消息。）

declare是及物動詞，其名詞型態為declaration，它的字首「de-」源自於拉丁文，有down、concerning（往下、關於）的涵義。「-clare」則有clear（清晰的）之意，故declare可延伸解釋為「宣布；聲明」。除了用在消息的聲明，在多益機場情境中也常看見這個字，特別是在過境海關、檢查攜帶物品時常出現，是「申報」的意思。

As a visitor to the United States, there are some items you have to declare before entering, including products purchased in duty-free shops, items for sale or for your business, gifts for someone, and food.
（作為觀光客，在進入美國前，有一些您必須申報的物品，包含在免稅店購買的商品、您將用來販售或於公司使用的物品、贈送給別人的禮物以及食物等。）

在過境海關時，海關人員也有可能直接口頭問你：Do you have anything to declare?」（你有甚麼東西需要申報的嗎？）當然，此時若真有物品需要申報，請記得照實申報，以免被抓去小房間搜身審問、錯過班機囉！

在國家與國家之間發生戰爭，或是兩個人吵架要「宣戰」的時候，也可以用「declare war on someone」這種說法；而除了字面上的「宣戰」之外，「declare war on/against…」這個慣用語也可以用來表達想要「打擊」或「消滅」某人事物。

The local residents have declared war on drug dealers in the neighborhood and are trying to raise awareness about drug abuse.
（當地居民決定打擊此地區的販毒者，並設法提高大眾對毒品濫用的關注。）

看完了今天的文章，大家都要好好維護自己的居家環境衛生，謹慎防範登革熱的傳染喔！最後讓我們透過下列兩題多益閱讀題，測試一下自己的單字實力吧！

【多益模擬試題】

1. Through the following online form you can __________ any expenses made on behalf of UCA Student Association.
(A) declaration
(B) declaring
(C) declared
(D) declare

2. According to a study done by CDC, cigarette smoking prevalence is higher in the group of people __________ live below the poverty line in the United States.
(A) where
(B) which
(C) who
(D) when

解析：

1. 正解為(D)。題意為「透過以下的線上表格，您可申報您替UCA學生會支付的任何款項。」on behalf of是「代表」的意思，在助動詞can後面應使用原形動詞，故(D)declare「申報（原形動詞）」為正解。

2. 正解為(C)。題意為「根據CDC的一項研究指出，美國吸菸普及率在生活水準低於貧窮線以下的群體中較高。」此句用關係代名詞句型來描述是哪些人的吸菸普及率較高，空格處應填入「人」的關係代名詞，修飾先行詞the group of people。(A)意為「那裡」，「地方」的關係副詞，(B)為「那個」，「物品」的關係代名詞，(D)為「那時」，是「時間」的關係副詞，因此(C)「那位」為正解。

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