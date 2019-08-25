癌症檢測晶片爆偷自美國名校？國研院3點聲明：嚴重扭曲誤導

▲國研院聲明，媒體轉述「癌症檢測晶片」並非國研院贊助或開發成果。（示意圖／翻攝國家實驗研究院臉書）

記者許展溢／台北報導

對於媒體報導「國研院癌症檢測晶片遭爆料偷自美國名校」，國家實驗研究院今（25日）發布聲明指出這是嚴重錯誤，國家實驗研究院臺灣儀器科技研究中心創價醫材加速器平台 ，對於正在司法調查的案件不發表評論，但媒體轉述的「癌症檢測晶片」並非國研院贊助或開發的成果，媒體發佈的新聞標題嚴重扭曲並誤導，深表遺憾。

國研院說明，本平台扶植我國醫療器材研發團隊（包括新創公司或學術團隊）的原則說明如以下3點：

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1、本平台之主要任務，係協助學術團隊或新創公司將其研究成果商品化。因此，本平台在輔導任何研發團隊之前，必先確認該團隊擁有自有之智慧財產權，本平台才會開始提供後續之服務。

2、本平台扶植台灣生醫產業不遺餘力。在確認研發團隊之產品獲得專業單位驗證與知名企業資金贊助，本平台將會協助該研發團隊發表成果，以協助生醫產業在國內生根，宣傳臺灣生醫成果，幫助台灣醫材產業成長與茁壯。

3、媒體報導之癌症檢測晶片技術，根據本平台輔導協助之新創公司所提出之專利證書，係由該公司所擁有，並非國研院或本平台所擁有。由於本案之專利爭議已進入司法程序，國研院對此專利爭議不發表評論。