媽入屋驚見沿路紅色「血跡」！兒哭喊：不要打我　她轉身瞥扯爆真相

▲沿路一點一點的紅色液體差點嚇壞媽媽。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友剛忙完手邊的事，正準備走進工廠時，卻突然發現地板上竟有大大小小的紅色「血跡」，且沿路滿滿都是，孩子當時又異常安靜，讓她嚇了一大跳。結果原PO才剛走進客廳，就看見兒子邊哭還邊躲起來說，「不要打我！」仔細查看之下，才知道原來是墨水被兒子打翻了。

這位女網友在「爆怨公社」發文表示，「剛忙完走進工廠，想說X孩怎那麼安靜，看到地上紅色的液體想說他怎了？怎流一堆血？」原PO見狀，馬上走去客廳查看，結果兒子立刻躲起來，還邊哭喊著，「不要打我！」這時原PO才又往外看，發現原來是紅色的墨水被弄翻一地，且桌上還有著兒子用衛生紙清理的痕跡。

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▲原來是兒子把紅色墨水打翻，桌上還有擦拭過的衛生紙。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

許多網友一見貼文便留言回應，「看到前面真的嚇死，以為被蜘蛛咬了」、「需要三杯P孩的食譜嗎」、「讓小朋友自己善後學會負責任」、「還好不是受傷」、「媽媽深呼吸」、「我只會緊緊抱著孩子感謝老天這不是血」、「現在施展的是七七四十九式打小孩劍法」。

還有不少同為家長的網友表示深有同感，「每次只要安靜個5分鐘就大事不妙了」、「小孩安靜就是惡夢的開始」、「跟我兒子一樣，做錯事還會說不要打我」、「上一秒不要打我，下一秒跳來跳去」。

原PO最後則在留言處無奈寫道，「（墨水）非常難清！衣服都報銷，他滿臉、滿手、滿腳都是。」雖然原PO飆了句髒話後，表示自己要先修理小孩，但幸好只是墨水，而不是真的受傷出事，也算是不幸中的大幸。