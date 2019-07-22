韓國瑜嗆「做不好可罷免自己」　尹立：市長，我送連署書來了

▲韓國瑜專訪時脫口「可罷免自己」，尹立隔天立刻送連署書到市府。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前接受媒體訪問時大談目前的「罷韓」行動，認為罷免是假議題，並直言「做不好可罷免自己」，此話一出後，「WeCare」發起人尹立22日下午特別親送連署書到鳳山行政中心，並大酸「罷免自己」一說其實是說給韓粉聽的，強調「罷免本來就不必被罷免人的同意」。

▲尹立親送罷免連署書，由市府收發處承辦人員收件。（圖／記者洪正達攝）

尹立表示，韓國瑜在高雄暴雨當天接受專訪，表示自己若做不好就會罷免自己，他也相當支持，所以他今天親送連署書到市府，請他一定要支持自己講過的話，而且罷免本來就是憲法賦予公民的權利，不需被罷免人的同意，韓的這席話應該是講給韓粉聽的。

至於發起罷免的動機是什麼，尹立也強調「因為韓在任高雄市長不到半年就要去選總統」，200多天的市長任期內還有好多天不在市府，另外韓常常提的「小動作」，其實大家都是光明正大的來，根本就沒有鬼鬼祟祟，倒是韓在高雄的租屋處、雲林農舍問題，以及如何交代719水災當天去了哪裡，尤其在接受媒體專訪中大動作回應罷免行動，若對這些問題處之泰然，為何又懼怕被罷免。