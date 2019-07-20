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郭台銘推動AI教育有成　全台108所高中新學期教《人工智慧導論》

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▲郭台銘推動AI教育有成　全台108所高中新學期教《人工智慧導論》。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海教育基金會舉辦「AI人工智慧導論教材研發營」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海教育基金會今（20）日攜手鈦思科技在永春高中舉辦「AI人工智慧導論教材研發營」，培訓超過30所高中教師，採用《人工智慧導論》作為多元選修輔助教材，為台灣AI教育向下扎根做準備，並統計全台已有108所高中在新學期將開設AI相關課程。

「AI人工智慧導論教材研發營」為期10到12週，邀請到《人工智慧導論》各章執筆原作者來親自培訓高中老師讀懂課程內容，第一週邀請到政治大學應用數學系教授蔡炎龍擔任第一章、第二章講師，幫助高中老師完全理解課本教材，藉此製作符合各校高中學生適合研讀的教學講義。

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▲郭台銘推動AI教育有成　全台108所高中新學期教《人工智慧導論》。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海工業大數據辦公室副主任楊昌樺。（圖／記者姚惠茹攝）

鴻海工業大數據辦公室副主任楊昌樺表示，《人工智慧導論》主要是以補充教材的形式，發送3.5萬本到全台120所學校，並統計有108所學校預計在今年9月新學期開始，開設正式的人工智慧課程，因此現在加緊透過研發營培育更多專業師資，為台灣的科技教育播下希望的種子。

鴻海工業大數據辦公室表示，為了培育全台AI教育師資，除了師資培訓課程、高中人工智慧工作坊營隊之外，研習內容還有提供「AI互動平台」、「線上教學互動影音平台Fácil」等系統學習資源，讓老師不僅可以從書本上學知識，更能在實作平台上動手驗證所學。

《人工智慧導論》一書由鴻海教育基金會創辦人郭台銘發行，邀請到台大教授陳信希、郭大維與美國工業人工智能中心創始人李傑三位專家主編，並在書中提到他發現大陸高中已經把人工智慧當作必修課程，因此自掏腰包出版《人工智慧導論》，首刷3.5萬本發送到學校。

▲郭台銘推動AI教育有成　全台108所高中新學期教《人工智慧導論》。（圖／記者姚惠茹攝）

▲「AI人工智慧導論教材研發營」培訓超過30所高中教師讀懂《人工智慧導論》。（圖／記者姚惠茹攝）

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關鍵字：鴻海,郭台銘,人工智慧導論,鴻海教育基金會,工業大數據辦公室

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