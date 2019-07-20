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響應鴻海基金會推動AI教育　鈦思科技「MATLAB」助攻師資培育

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▲郭台銘推動AI教育有成　全台108所高中新學期教《人工智慧導論》。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鈦思科技捐贈40套「MATLAB」程式設計軟體助攻台灣AI教育。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

響應鴻海教育基金會推廣高中AI人工智慧教育，鈦思科技今（20）日捐贈40套「MATLAB」程式設計軟體，作為「AI人工智慧導論教材研發營」使用，提供「MATLAB」軟體學習資源和人工智慧應用的各種前瞻技術，讓學生透過更有趣的方式，快速學習人工智慧領域知識。

鴻海教育基金會攜手鈦思科技在永春高中舉辦「AI人工智慧導論教材研發營」，總計超過30所高中老師參與，邀請到《人工智慧導論》各章執筆原作者來親自教會老師讀懂課程內容，幫助高中老師完全理解課本教材，藉此製作符合各校高中學生適合研讀的教學講義。

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▲郭台銘推動AI教育有成　全台108所高中新學期教《人工智慧導論》。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鈦思科技工程師賴寶妮（圖／記者姚惠茹攝）

鈦思科技工程師賴寶妮表示，高中最適合展開AI和程式語言的學習，因為要具備的基礎就是數學的矩陣，而「MATLAB」是一種交談式科技運算語言，比起傳統的程式語言，像是C、C＋＋、Fortran能更快解決科學運算的問題，不僅能提高學生的學習興趣，而且學習門檻較低。

賴寶妮舉例，學生只要搭配現有的深度學習模型，只需要10行程式碼便能進行1000種物體即時辨識，還有線上課程和解題遊戲系統，讓學生做中學、學中做，加速了解程式特性 ，掌握人工智慧知識。

尤其在人工智慧領域，「MATLAB」的深度學習及機器學習技術，可以進行影像/語音辨識、自駕車系統、機器人、無人商店、智慧工廠產線預測等應用開發，因為使用同一語言平台，可以與物聯網、5G通訊、半導體、工具機領域達到平滑整合，符合目前多領域共同開發的趨勢。

▲郭台銘推動AI教育有成　全台108所高中新學期教《人工智慧導論》。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海教育基金會舉辦「AI人工智慧導論教材研發營」。（圖／記者姚惠茹攝）

延伸閱讀：
郭台銘推動AI教育有成　全台108所高中新學期教《人工智慧導論》
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關鍵字：人工智慧導論,鴻海教育基金會,鈦思科技,MATLAB

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