郭台銘《人工智慧導論》助攻課程系統化　台灣AI教育從永春高中起跑

▲鴻海教育基金會舉辦「AI人工智慧導論教材研發營」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

永春高中率先全台啟動AI師資培訓，並開設為期6週的AI科技學程專班，邀請大學教授來為學生科普AI導論，搭配實作課程讓學生從應用理解AI，永春高中校長張云棻表示，原本課程是以主題式為主，但是現在有鴻海創辦人郭台銘出版的《人工智慧導論》，有助於讓課程更加系統化。

鴻海教育基金會今（20）日攜手鈦思科技在永春高中舉辦「AI人工智慧導論教材研發營」，培訓超過30所高中教師，邀請到《人工智慧導論》各章執筆原作者來親自教會老師讀懂課程內容，幫助高中老師完全理解課本教材，藉此製作符合各校高中學生適合研讀的教學講義。

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▲永春高中校長張云棻。（圖／記者姚惠茹攝）

張云棻表示，永春高中從106年開始就作為全台第一個3R中心，接著在107年作為全國新興科技的北區推廣中心，從AR、VR開始到今年的AI、大數據、無人商店，肩負起培育高中AI師資的責任，因此今年初就已經率先全國啟動AI師資培訓計畫。

張云棻指出，新課綱的開課方式眾多，目前永春高中傾向用微課程的多元方式，以6週為單位，開設AI科技學程專班，讓學生實際體驗AI應用，而且原本一梯招收30位學生，結果來超過100位學生報名，最後分成三梯次，因此發現高中生對於接觸AI，其實充滿濃厚興趣，而且學習速度很快。

張云棻進一步指出，AI科技學程專班的課程第一堂請到成大教授科普AI導論，第二堂就開始上數學的線性代數、矩陣，後半段則是導入微軟的AI聊天機器人、AI自走車，讓學生實際操作，但是沒有系統化的課本，因此都是以主題式為主，現在有《人工智慧導論》則是更加完善課程內容。

▲《人工智慧導論》完善AI課程系統化。（圖／記者姚惠茹攝）

AI教育刻不容緩，張云棻提到，教育部已經修正相關規定，未來全台教師在師資培育之前的職前課程，不論哪一科都將把「人工智慧」和「機器學習」這2門課納入必修課程，甚至增加程式語言的學分，所以今日的AI師資培訓就連美術老師都跑來學習。

《人工智慧導論》一書由鴻海教育基金會創辦人郭台銘發行，邀請到台大教授陳信希、郭大維與美國工業人工智能中心創始人李傑三位專家主編，並在書中提到他發現大陸高中已經把人工智慧當作必修課程，因此自掏腰包出版《人工智慧導論》，首刷3.5萬本發送到學校，為台灣AI教育扎根。

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