綠色金融上半年成績單出爐　國銀只增逾300億、保險業掛蛋

▲金管會近年推動「綠色金融行動方案」，透過銀行授信、保險業投資、綠色債券等方式，協助綠能產業取得資金。（示意圖／路透社）
記者紀佳妘／台北報導
全球綠色金融崛起，台灣政府近年來鼓勵金融業發展綠色金融，根據金管會最新統計，國銀對綠色融資2019上半年以來新增300餘億元，綠色債權則新增5檔、金額約66億元，至於保險業則縮手，上半年投資掛零，金額與去年底相同。
為配合我國非核家園、能源轉型、環境減排等重大政策，金管會在2017年11月開始推動「綠色金融行動方案」，鼓勵本國銀行對綠能產業辦理授信、建置並發展綠色債券市場、保險業投資綠能產業、培育綠能產業的金融人才等方式，協助太陽光電、離岸風電等業者取得資金。
根據金管會統計，國銀對綠色產業辦理授信，截至今年5月底，國銀對綠色產業放款餘額達1.1兆餘元，較去年底增加300餘億元。
至於建置並發展我國綠色債券市場，以利產業籌資用於促進改善環境、轉型綠色，並引導資本市場責任投資；統計指出，截至6月底，綠色債券已發行28檔，金額約605億元，較去年底增加5檔、金額成長66億元。
另外，金管會鼓勵保險業等資金投資綠能產業，含透過私募股權基金、創投、創投管顧等，間接投資綠能產業。不過，統計截至6月底，7大保險業者一共投資8個太陽能電廠，金額約98億元，與去年底相較，金額完全一樣，換句話說，保險業投資今年以來沒有增加，投資等於掛零。