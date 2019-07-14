綠色金融上半年成績單出爐　國銀只增逾300億、保險業掛蛋

社會新鮮人進入職場後，少了校園及家庭的庇護，最該做的就是幫自己買份保險，當個不拖累家人、獨立自主的大人。只是預算有限是年輕人的普遍困擾，大家肯定關心如何花小錢打造大保障，現在就告訴你每年花不到1萬元的高CP值保險套餐組怎麼買。