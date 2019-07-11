機器人理財退燒？　2年來資產規模只有6億元

▲根據金管會統計，截至今年6月底，機器人理財資產規模僅6.07億元。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會在2017年開放「自動化投資顧問業務」（機器人理財），不過截至今年6月底，機器人理財資產規模僅6.07億元。金管會今（11）日對此表示，機器人理財是一項新技術，國內投資人需花時間熟悉。

我國2017年6月通過開放「自動化投資顧問業務」（機器人理財），不過，這項新業務似乎不受投資人青睞，截至今年6月，機器人理財資產規模僅6.07億元；金管會強調，目前尚屬開辦初期階段，從外國經驗來看，未來還有很大發展空間。

請繼續往下閱讀...

近年來，隨著網際網路的普及與科技的發展，金融科技（FinTech）在全球金融業已引領一股創新風潮，例如電子支付、區塊鏈技術等，也包括透過演算法，提供投資人投資組合建議的自動化投資顧問服務（Robo-Advisor）。

另據金管會核准的全台第一項機器人理財法規，當中明確定義將機器人理財稱為「自動化投資顧問服務」，需符合「完全經由網路互動、全無或極少人工服務，提供客戶投資組合建議的顧問服務」。

根據金管會統計，從2017年5月開辦以來，到今年6月底止，一共有6家業者從事機器人理財相關顧問服務，分別是野村投信、復華投信、瀚亞投信、群益投信、富蘭克林投顧及王道銀行，資產規模約6.07億元，參與人數為2萬3,198人。

金管會證期局副局長張振山表示，機器人理財業務是一項新技術，國內投資人需花時間熟悉；此外，金管會已核准大拇哥、機智、商智等3家投顧設立機器人理財業務，不過，他說，到目前尚未開始營業。