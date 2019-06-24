▲鴻海代理董事長呂芳銘。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新北報導

鴻海（2317）今年邁入45週年，特別在土城總部設置「創新科技展」，今（24）日由代理董事長呂芳銘親自導覽，從鴻海近代科技的創新產品技術到絕對機密的前瞻技術，不僅完整秀出8K+5G生態系統，還有雲移物大智網+機器人的所有應用。

鴻海45週年歷史回顧暨創新科技技術及產品展，以45年回顧展、創新科技展2大主題為主，原本只有在上週的股東會中開放給小股民參觀，但是「經營委員會」屢次強調鴻海將走向透明，因此特別邀請媒體參訪，不過其中包含「機密」前瞻技術，因此只能點到為止的透露，藉此來了解鴻海的布局方向。

請繼續往下閱讀...

▲鴻海45週年「創新科技展」秀汽車互聯網應用 。（圖／鴻海提供）

首先在半導體核心技術，呂芳銘表示，鴻海在半導體晶片零組件佈局方向，會朝向IC設計、製程設計，並配合集團8K+5G生態系統的推廣運用，從垂直整合的方式，結合外部合作夥伴，發展所須的關鍵晶片技術，尤其專注在工業互聯網、8K＋5G等領域，以期達到技術自主的目標，像是現場展出的8K CMOS sensor，以及各式傳感器就是最好的例子。

接著在5G傳輸關鍵技術，呂芳銘表示，科技展區布置支持5G NR非獨立組網(Non-Standalone, NSA) Option 3x的系統原型，透過先進的5G NR的傳輸技術，進行端到端的8K影像即時串流傳輸，並以8K+5G 的Live Streaming，展示影像大數據5G端到端的連網解決方案。

▲鴻海45週年「創新科技展」秀8K+5G生態系統 。（圖／鴻海提供）

呂芳銘指出，這次展示的5G設備，為鴻海集團深耕5G產品技術研發的成果，包含有多接取邊緣運算(Multi-access Edge Computing, MEC)服務器、5G C-RAN小基站的基帶處理器(Baseband Unit, BBU)，還有支持O-RAN標準介面的無線寬頻頭端設備(Remote Radio Unit, RRU)。

同時，透過鴻海科技集團所研發設計製造的MEC服務器與5G NR C-RAN小基站設備，所建構出符合3GPP標準之NSA Option3x系統，可實現靈活度、高效率及擴充性，滿足多項業務場景需要，提供高資料傳輸量、低延時的5G無線連接，並可滿足與AI應用技術等相關邊緣運算的整合、物聯網、AR/VR及未來網路技術應用及產品，建構5G未來網路。

其中包括實現台灣首次8K+5G Live Streaming的技術展示，呂芳銘指出，結合5G傳輸網路將8K Camcorder的影像，以H.265壓縮後，經由鴻海自主研發的5G小基站傳送到5G終端模擬器，使用8K工作站解碼8K60P影像的即時串流播放，即使壓縮近200倍，仍然能夠清晰看到8K影像呈現的細節。

▲鴻海45週年「創新科技展」秀8K+5G生態系統 。（圖／鴻海提供）

呂芳銘表示，8K工作站是鴻海自主研發，這是全球第一台對準8K內容創作專用的專業工作站，能夠穩定的24小時全天候運行，功能上能支持8K60P原素材影像處理能力高達48Gbps，並可結合專業用影像處理軟體提供8K影像快速編輯，內建最新的高速低延遲高可靠度SSD儲存，可以支援原素材無壓縮儲存，還可使用今年剛剛發表的HTJ2K標準，電影等級專用的無損壓縮格式，支援8K每秒120張以上的壓縮儲存。

至於專利技術智財佈局，呂芳銘表示，鴻海自2014年投入8K和5G國際標準制定與關鍵專利佈局的開發，包含建置在台灣的研發團隊，並整合夏普在美國、中國大陸、日本的研發能量，目前在5G標準關鍵專利總佔比來到6%，總計有713案，排名世界第8銘，其中在8K，鴻海也已經布局申請291案的8K影音壓縮專利，並在標準會議上的累計投案數也來到第5名，佔有一席之地。

相關閱讀：

►「iPhone初代機」全系列展示 鴻海45週年「科技回顧展」

►呂芳銘秀8K+5G生態系統 鴻海展示「機密」前瞻技術

►鴻海創新技術走到哪裡？ 呂芳銘秀「雲移物大智網+機器人」成果