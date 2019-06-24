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鴻海創新技術走到哪裡？　呂芳銘秀「雲移物大智網+機器人」成果

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▲「iPhone初代機」全系列展示　鴻海45週年「科技回顧展」呂芳銘。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海代理董事長呂芳銘。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新北報導

鴻海（2317）今年邁入45週年，特別在土城總部設置「創新科技展」，原本只有在上週的股東會中開放給小股民參觀，但是「經營委員會」屢次強調鴻海將走向透明，因此今（24）日由代理董事長呂芳銘親自導覽，秀出「雲移物大智網+機器人」的所有應用成果。

鴻海45週年歷史回顧暨創新科技技術及產品展，其中在創新技術展中，完整公開所有「雲移物大智網+機器人」的技術成果，包括實現工業4.0的「霧小腦」邊緣計算解決方案，呂芳銘表示，主要是藉由自主研發硬件與軟件平台，幫助客戶得到提質、增效、降本、減存等目標，並已成功導入高精密刀具製造等7大應用場域，獲得客戶高度肯定並已有實際應用成果，達成工業4.0與智能製造里程碑。

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接著高速運算的超級電腦(HPC)，呂芳銘提到，鴻海自行研發的新世代超級電腦HPC，不僅是台灣首座民間商轉電腦，而且2017年底已經在高雄正式啟用，其中新一代的伺服器HGX-2以高速互連GPU，單一節點即可提供每秒兩千兆次張量運算，達前一代兩倍的計算能力，而且超級電腦集群結合軟硬體，提供AI模型研發、基因研究、放射治療模擬、8K影像分析等應用。

還有400G超高速網路，呂芳銘指出，鴻海旗下的FIT運用集團結合數十年連接器的研發經驗，為下一代400G數據中心的互連提出光-銅的整套解決方案，其中包括400G 光電模組、400G AOC (有源光纜)、QSFP-DD連接器、Cage、400G高速直連銅纜，像是連接器/cage就是主要用在數據中心超高速交換機、伺服器、存儲器內，而光纜/銅纜則是數據中心長短距離的數據傳輸。

▲「iPhone初代機」全系列展示　鴻海45週年「科技回顧展」 。（圖／鴻海提供）

▲鴻海45週年「科技創新展」秀8K影片拍攝設備。（圖／鴻海提供）

至於無憂工廠的關鍵智能刀具，呂芳銘指出，鴻海為客戶提供精密加工整體解決方案，擁有消費性電子行業的工具製造能力，現在已經拓展到汽車、航空、軌道交道等應用領域，並在傳統工具的基礎上，開發智能刀把、智能主軸搭配8K高清影像技術，做到加工過程中的數據即時採集，透過擁有自主開發核心演算法的霧小腦智能中控系統，將傳統製造升級為智能製造，構建燈塔工廠，為企業實現無憂生產。

其中8K觸控屏幕應用，呂芳銘指出，主要可應用在教育領域，像是博物館和教育場景，現場展示油画《通天塔》，通過觸摸操作可以實現局部放大的互動操作，不僅清楚看到畫上的1400個小人，就連他們的動作都一清二楚。

工業檢測系統方面，呂芳銘表示，透過8K技術收集超高清的素材，並通過檢查系統完成發現故障、聲光警報、記錄故障影像，甚至完成自動剔除故障零件的功能，更能確保施工以及人員的安全。

還有全球首款8K照相機，呂芳銘表示，除了5G網絡的8K應用，並與夏普在8K技術和顯示領域的合作成果豐碩，年初於美國舉辦的CES 2019上，展出一台小型手持8K照相機，尺寸與普通數位相機無異，但它內置夏普獨家超小型8K CMOS圖像傳感器（CIS），可以說這是一款同時擁有兩個世界最小記錄的8K影片拍攝設備。

▲「iPhone初代機」全系列展示　鴻海45週年「科技回顧展」 。（圖／鴻海提供）

▲鴻海45週年「科技創新展」秀Nokia 9 PureView。（圖／鴻海提供）

手機裝置應用的部分，鴻海展示全世界唯一可承受30萬次折疊的OLED面板，以及S型可彎曲OLED面板，同時展示與夏普共同硏發製造的AQUOS R3 全新智能手機，其中R3搭載夏普獨家技術 Pro IGZO螢幕，觸控感應及畫面顯示絕不延遲，並擁有10bit色深的億萬色彩顯示能力，以逼近人眼極限的色彩與畫質呈現於眼前。

同時，現場還展示全世界第一款五鏡頭手機─Nokia 9 PureView，透過兩顆彩色鏡頭與三顆黑白鏡頭完美協作下，提供10倍進光量、200%超高解析度及1000層以上深度資訊，不論任何拍攝情境，都能拍出細緻生動的精彩照片，還配備屏下指紋辨識技術、防水防塵，Qi無線充電等旗艦技術與規格。

最後則是鴻海與夏普共同硏發製造的新一代RobohoN機器人，今年2月已經在日本販售，作為全球唯一擁有機器人造型及功能的行動電話，RoBoHoN除一般智慧型手機功能外，還具有聲控功能，能以雙腳行走、跳舞，並且能夠即時翻譯，就像小助理可以帶在身邊。

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關鍵字：鴻海,郭台銘,呂芳明,科技回顧展

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