「iPhone初代機」全系列展示　鴻海45週年「科技回顧展」

▲「iPhone初代機」展示。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新北報導

鴻海（2317）今年邁入45週年，特別在土城總部設置「科技回顧展」，今（24）日由代理董事長呂芳銘親自導覽，從鴻海近代科技的創新產品技術到絕對機密的前瞻技術，不僅有NOKIA3310的神機，還有「iPhone初代機」至今的所有產品展示。

科技發展快速的今日，鴻海在近代科技中，留下重要扉頁與足跡，尤其在AI人工智慧、大數據、工業4.0、5G和車聯網等智慧生活應用，因此特別規劃鴻海45週年歷史回顧暨創新科技技術及產品展，並以45年回顧展、創新科技展2大主題為主。

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▲呂芳銘從模具廠開始說起鴻海45週年「科技回顧展」。（圖／記者姚惠茹攝）

鴻海代理董事長呂芳銘表示，回顧展完整記錄鴻海45年的成長史，包括鴻海製造的首支手機、上市IPO報告書、民國77年員工聘用通知書，並動員所有事業單位搜集各自最具代表性科技產品、文書資料，不論是最早位於板橋光復橋的產線照片、落腳於土城工業區的工廠登記證，再到第一代研發製造的手機、1991年上市IPO上市說明書，全部陳列於回顧展中。

▲鴻海45週年「科技回顧展」。（圖／鴻海提供）

入口處牆上即是張歷史悠久的黑白照，那是1978年板橋光復橋頭模具廠開工的情形，郭董在1974年成家立業，剛開始以塑膠業為營運項目，三年後轉虧為盈，郭董意識到自己應該掌握技術，於是在1977年成立模具廠，隔年開工，所以回顧區入口處放上模具廠開工老照片，並擺上還在使用的老舊模具桌，以及尚未除役的成型模具與沖壓模具，這場景對老員工而言深具意義，代表著鴻海從黑手起家的回憶。

▲鴻海45週年「科技回顧展」的「一日郭董」專區。（圖／鴻海提供）

接著走進回顧區，進入眼簾的是「一日郭董」專區，將郭台銘先生創業時的辦公桌、轉盤電話、鐵椅、地圖、白報紙手寫板、土城總部虎躍廠設計圖、老舊公文夾、公司第一本筆記本，以及放在桌上的砥礪話語等歷史文物，還有後來郭台銘創辦人辦公室必備的各地區時鐘，全搬到現場，以復刻方式公開創辦人辦公室場景，讓人感受辦公的氛圍。

▲鴻海45週年「科技回顧展」展示股票上市公開說明書。（圖／鴻海提供）

「一日郭董」專區的對面是鴻海45年創業重點紀錄，首次公開揭露營收趨勢圖及技術專利統計等成果圖表，展示鴻海自1974年以來，為人類科技留下的重要紀錄，從製作電視機旋鈕起家、增設模具廠到後來踏入面板、手機、電視、網通、車聯網、工業互聯網、AI人工智慧、大數據等高科技領域，鴻海每跨入一個新領域，即為人類科技史重重刻上一痕。

▲鴻海45週年「科技回顧展」展示任用書。（圖／鴻海提供）

回顧區還有各事業單位彙整的老東西及老照片，分別在九個玻璃櫃及九個電視頻幕中展出，其中包括1988年技術員薪資條、老筆記本、老公文、股票上市公開說明書、歐洲廠區介紹錄影帶等，還有日本兩大遊戲廠從初期開發的桌上型遊戲主機，到近年的掌上型遊戲機等經典款，都有鴻海深度參與其中的痕跡，以及手機、筆電、個人電腦主機、網通設備及伺服器，甚至有iPhone初代至今的所有產品。

▲鴻海45週年「科技回顧展」秀iPhone初代至今的所有產品。（圖／記者姚惠茹攝）

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