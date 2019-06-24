長榮航空需招募外籍空服員！總座孫嘉明：目前占比仍低（約11％）

▲長榮航空股東會今（24）日登場，總經理孫嘉明在會後記者會上說明罷工因應情況。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／桃園報導

長榮航空空服員罷工今（24）日進入第五天，對於招募外籍空服員的議題，長榮航空總經理孫嘉明表示，目前約有500名外籍空服員，佔整體空服員4300名人力約11%，強調為因應不同國別的旅客需求，仍需招募外籍空服員。

長榮航空罷工持續延燒，長榮航空各機場及營運處同仁，除了24小時排班輪值外，還自發性發起「反罷工」運動，並製作「挺長榮」、「反罷工」的別針，公司營運階層及員工都別在身上，互相加油打氣。

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孫嘉明表示，為補實運能成長的人力需求，原本五月就要招募新的空服員，但因罷工事件而延後，強調今年預計招募約200位人力，是配合今年787-10新機加入機隊的人力需求，並非為了對抗罷工。

孫嘉明指出，今年長榮航會招募男性空服員，先招考內部第一線地勤人員，因為地勤第一線相當辛苦，男性空服員還是做一般空服員的工作，不會有差別待遇，不管男性或女性地勤有想轉任都可以，他認為這是公司要調整的重要一步。

他強調，目前一切都在規劃中，畢竟地勤轉空服員的薪資如何計算、訓練等都需要規劃，但因罷工因素只好暫時先停擺。