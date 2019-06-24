影／長榮宣布首度招募「男空服員」！總座哽咽：看到地勤忙到沒吃飯很想哭

▲長榮航空108年股東會會後記者會，總經理孫嘉明(圖右)說明罷工處理進度。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／桃園報導

長榮航空空服員罷工持續延燒，長榮航空總經理孫嘉明今(24)日表示，今年本來就有招募新的空服員的計畫，今年將招募男性空服員，將率先從地勤第一線開始，罷工結束後會回到正常服務水準。

長榮航空今天舉行股東會，總經理孫嘉明於會後記者會上哽咽表示，看到桃園、高雄等各機場及營業處的地勤同仁，24小時輪值處理旅客的問題，看到同仁忙到沒有時間吃飯、回家，看到時很想哭，也謝謝很多旅客的包容。

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對於罷工持續延燒，孫嘉明表示，長榮航空今年預計招募約200名空服員，也因應第一線旅客需求，將開放招募男性空服員，外界解讀為長榮航空內部文化正在改變。

長榮航空空服員持續罷工，截至今日為止，已累積取消航班423班、影響8萬8千人，超過今年二月華航機師罷工取消214班規模，創下台灣航空史上最大的客運癱瘓紀錄。

孫嘉明表示，陸續有空服員向公司表達願意回來服勤，但不知如何拿回三寶證件，以工會的運作，空服員根本不敢親自拿回證件，公司特別用本人委託的方式，為證明真偽，由民間公證人證明真實性，但被工會阻擋。

「經過公證還要被質疑，不知道中華民國的法律對公證的效力？」孫嘉明呼籲，桃空職工一直要求要空服員本人拿回證件，但在現場這麼多人的情況下，空服員如何拿回，呼籲工會不要推拖，要求工會儘速歸還組員證件。