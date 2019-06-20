長榮航空罷工　旅行公會理事長：譴責綁架消費者權益換取福利

▲長榮航空與桃園市空服員職業工會勞資協商破局，工會宣布罷工（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）突襲宣佈今（20）日下午四點罷工，對此，旅行公會全聯會理事長蕭博仁表示，長榮航空為大眾運輸工具，對於工會這種綁架消費者權益來達成自己目的的方式，予以強烈譴責。

長榮航空勞資協商今天下午登場，但桃空職工突然宣佈自即日起下午四點罷工，蕭博仁表示，航空業背負起載運旅客，輸送旅客進出國門之重責大任，工會不應該以罷工條件來換取福利，更不能因為罷工進而影響到社會大眾交通運輸上之權益。

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▲中華民國旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，因罷工影響到所有的旅遊業務，應該由長榮航空負起相關之責任。（圖／資料照）

另外，罷工事件所延伸出來當前急需要處理的問題，是旅行社對於旅客的代墊部份，雖然有散客與團客以及出發與未出發之各項情況，但是都將面臨轉機/退票/價差以及滯留的交通/住宿/餐食的補償問題。

蕭博仁表示，旅行公會建議長榮航空應在最快的時間內，提出所有問題的基本處理方式，包括：一、有明確的申請規範及權利責任歸屬 二、提供專門對應的窗口，以落實罷工事件的企業責任，讓旅行業者順利協助旅客的滯留善後處理。

旅行公會及各旅行業者，將協助旅客簽轉事宜，並詳加說明相關過程以渡過此段期間，旅行公會也以新聞稿發出嚴正聲明，因罷工影響到所有的旅遊業務，應該由長榮航空負起相關之責任。