超越谷歌、蘋果　亞馬遜以10兆身價成全球價值最高品牌

▲根據全球公司排名，亞馬遜成為2019年全球最有價值的品牌。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

根據全球公司排名，亞馬遜在今年超越谷歌（Google）及蘋果（Apple），首度成為全球最有價值的品牌，價值高達3155億美元（約10兆台幣），比去年增長了52%。

綜合外媒報導，WPP集團旗下Kantar於周二發布的BrandZ全球百大最有價值品牌排行榜顯示，蘋果以3095億美元的價值排名第二，去年排行第一的Google則以3090億美元退居第三。

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BrandZ的負責人Doreen Wang表示，亞馬遜的活躍歸功於它多樣的產品，雲端服務也為它們帶來新的收入，在這兩項因素的帶領下，使他們在激烈的競爭中保持領先，也不斷加速其品牌價值增長。

▲研究員形容，亞馬遜已成「生態系品牌」。（圖／美聯社）

研究員形容，亞馬遜已成「生態系品牌」（ecosystem brand），從原先簡單的網路零售與機處雲端服務，到現在儼然成為提供食品雜貨、聯網裝置、健康照護等多角經營的巨擘。

BrandZ董事長羅斯（David Roth）表示，能夠有好的表現的公司都是那些掌握了新的服務模式的公司，透過技術的流暢性減少每一個環節的阻力，讓公司提供的服務與消費者之間的界線越來越模糊，越來越簡單、快速。

在品牌價值排名中，金融業及零售也在排行榜中佔有主導的地位，奢侈品則是增長最快的品項，要能獲得全球排名，品牌必須公開交易或公布其財務績效，BrandZ的名單當中結合了300多萬名消費者對數千個品牌的採訪，並使用Kantar Worldpanel的數據分析每家公司的業務和財務業績，結合品牌資產做為衡量標準。

2019年全球最有價值品牌（前10名）：

亞馬遜 3155億美元

蘋果 3095億美元

谷歌 3090億美元

微軟 2512億美元

簽證 1779億美元

Facebook 1590億美元

阿里巴巴 1312億美元

騰訊 1309億美元

麥當勞 1304億美元

AT＆T 1084億美元

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