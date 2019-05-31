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影／內褲沾咖啡色分泌物！8歲女童「下體狂飄惡臭」...送醫挖出一堆玩具

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大陸中心／綜合報導

廣東省佛山市的8歲女童小红近日身體出現異象；她穿過的內褲上沾染咖啡色分泌物，而且下體還不斷發出惡臭，被媽媽發現後才說出了實情。隨後，小紅的媽媽趕緊帶女兒到醫院求救，沒想到竟挖出了一堆玩具，讓她當場看傻了眼。

▲內褲沾咖啡色分泌物！8歲女童「下體狂飄惡臭」...送醫挖出一堆玩具（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲女童的內褲上沾染咖啡色分泌物。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

綜合陸媒報導，小紅的媽媽鄭女士表示，上個月就發現女兒下體經常發出惡臭，而且每天換洗的內褲上還出現咖啡色的分泌物，雖然小紅當時已經有月經，但這顏色明顯不正常。事後，鄭女不斷追問小紅才得知真相，「原來她在玩耍時，把積木塞進下體了。」

▲內褲沾咖啡色分泌物！8歲女童「下體狂飄惡臭」...送醫挖出一堆玩具（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲這些玩具都已變色，醫生判斷在女童體內有一段時間了。

鄭女聽見女兒吞吞吐吐地說出這件事後當場嚇壞，趕緊送她去醫院。當時，醫生先幫小紅做超音波檢查確定有異物；由於考慮到陰道內異物性質不明，加上必須讓處女膜保持完整，因此醫生只好使用靜脈麻醉的方式，再用宮腔鏡檢查陰道，進而將異物取出。

▲內褲沾咖啡色分泌物！8歲女童「下體狂飄惡臭」...送醫挖出一堆玩具（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲鄭女發現女兒下體狂散發出惡臭。

小紅當時只跟媽媽說塞一塊積木，沒想到挖出來竟有三塊積木、一個小圓珠和一個小玩具輪胎。醫生根據顏色判斷，這些玩具留在小紅體內已有一段時間了。據了解，小紅的手術很成功，術後外陰、處女膜、陰道黏膜都沒有出現裂傷及出血的情況，第3天已順利出院。

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關鍵字：下體,玩具,惡臭,積木,內褲,女童

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