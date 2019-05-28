用航空連接世界！紐西蘭航空砸856億　採購8架787-10夢幻客機

▲紐西蘭航空向美國波音公司訂購8架波音787-10型「夢幻客機」。（圖／翻攝臉書Air New Zealand）

財經中心／綜合報導

紐西蘭航空公司昨（27）日表示，已經向美國波音公司訂購8架波音787-10型「夢幻客機」（Dreamliner），該項投資的金額高達數十億美元。

綜合媒體報導，8架新機的定價為27億美元（約856億台幣），但紐航取得了相當可觀的折扣，新的飛機將取代8架波音777-200飛機，將在2022年開始的五年內交付新飛機。

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▲波音787-10。（圖／波音公司提供）

波音航空亞太區商業銷售副總裁Christy Reese表示，「787-10與紐西蘭航空公司現有的787-9車隊有95%的通用性，將會為他們提供更好的運營效應。」

787-10是夢幻客機中體積最大的機體，可以承載的乘客數比787-9多40名，波音公司商業銷售副總裁Ihssane Mounir表示，「憑藉777、現在的787-9和787-10，紐西蘭航空將擁有一個令人驚艷的體系，為未來的乘客提供服務及拓展至國際。」

紐西蘭航空總裁盧克森（Christopher Luxon）表示，「在紐西蘭與世界連結的過程中，我們將提供更高比例的長途飛行，這些最先進的飛機將確保我們成為擁有世界上最年輕、最高效的噴氣機隊之一的航空公司。」