全球最環保國家！電動車佔銷售過半　想買還要排隊等待

▲挪威3月份的汽車銷量中，有近60%都是電動車。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

挪威道路聯合會（NRF）周一表示，挪威3月份的汽車銷量中，有近60%都是電動車，創下了挪威的新紀錄，也成為全球第一個純電動車銷量超越燃油車銷量的國家。

根據《路透》報導，挪威計畫在2025年以前停止銷售石化燃料汽車，為了達成目標，挪威的純電動車都可免徵汽柴油車的稅，特斯拉、日產Leaf等電動車品牌因此受惠，反之，豐田、戴姆勒等汽車製造商則面臨銷量下滑的劣勢。

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2018年，挪威的純電動車銷量從2017年的20.8%提升至創紀錄的31.2%，不僅創下歷史新高，也遠遠領先其他國家，在挪威，想要買一輛電動車還會面臨缺貨的狀況。

3月份，挪威汽車銷量中，電動車佔了58.4%，特斯拉中型Model 3的交車量因此大增，再加上奧迪e-tron電動休旅車也開始交付，讓國內純電動車銷量超越燃油車。挪威電動車協會總書記Christina Bu表示，「電動車在今年前3個月的市佔率為48.4%，預計全年將徘徊在50%左右。」

國際能源署（IEA）在計算各國電動車銷量時會一併將油電混合車列入計算，2017年裡頭，挪威以39%的份額大幅領先排行第二12%的冰島及排行第三6%的瑞典，而大陸及美國僅有2.2%及1.2%的市場份額。

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