米粉節網頁修復　小米：已售完新品明天再次開賣

▲小米米粉節網頁終於修復。（圖／翻攝自Facebook／小米台灣）

記者李錦奇／台北報導

小米米粉節官網當機狀況，經過兩小時的緊急搶修，終於修復。小米台灣的官方臉書，也在中午發文宣布，已經再次上線。針對米粉們抱怨買不到的新品，小米也宣布，將在明（3）日上午10點再次開賣，原訂今（2）日12點舉行的秒殺活動，將改到今日13點舉行，其他場次不變。

小米也指出，如有任何問題，可撥打客服電話：02-21921023，謝謝米粉朋友的熱情支持，造成不便敬請見諒。不過，網友們似乎還是怒氣未消，在臉書選擇怒臉的貼圖回應。

請繼續往下閱讀...

米粉節原訂今天早上十點起跑，沒想到開始沒多久，網站就因系統流量超載而當機，小米台灣官網的臉書，也證實此事，緊急發佈公告，強調正在火速搶修中。

原本打算搶購的米粉們，也紛紛哀嚎留言，抱怨說東西都已經選好，放到購物車，沒想到卻無法進入結帳頁面；有人則抱怨，好不容易搶到商品，然後卡住，等到看到的時候要求刪除商品，真的很怒；有人留言，10點準時進去網頁搶購小米9，結果都出現無法顯示網頁，根本就是耍人！

還有人譏諷，小米的愚人節還沒結束；有人留言表示，這是所謂的飢餓行銷。

►快訊／米粉節開跑半小時不到出狀況 網站當機搶修 米粉哀嚎

► 米粉節祭優惠限時開跑！ 小米9、紅米7同步開賣

►小米「10元瘋狂秒殺」時段公開！今午12點搶電子鍋、明天有空淨機

►小米米粉節網頁