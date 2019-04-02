快訊／米粉節開跑半小時不到出狀況　網站當機搶修　米粉哀嚎

記者李錦奇／台北報導

米粉節在今（2）日早上10點剛起跑，沒想到半小時不到，網站就因系統流量超載而當機，小米台灣官網的臉書，也證實此事，緊急發佈公告，強調正在火速搶修中，待搶修完畢，將於小米台灣Facebook 公告。

原本打算搶購的米粉們，也紛紛哀嚎留言，抱怨說東西都已經選好，放到購物車，沒想到卻無法進入結帳頁面；有人則抱怨，好不容易搶到商品，然後卡住，等到看到的時候要求刪除商品，真的很怒；有人留言，10點準時進去網頁搶購小米9，結果都出現無法顯示網頁，根本就是耍人！

還有人譏諷，小米的愚人節還沒結束；有人留言表示，這是所謂的飢餓行銷。

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米粉節是小米力推的年度促銷活動，透過諸多商品的優惠促銷，要來吸引大批「米粉」粉絲們的目光，也是米粉們摩拳擦掌，鎖定特定商品搶便宜的好時機。像是原本在上月發表的小米9、Redmi Note 7與Redmi 7等三款新機，都在今（2）日同步開賣，其中小米9與Redmi 7今日僅在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦店上市，中華電信、遠傳電信、台灣之星與亞太電信則是在4/15開賣；而Redmi Note 7則是於今日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店、遠傳電信、台灣之星與亞太電信全面開賣。

▲小米9也在今日開賣。（圖／記者邱倢芯攝）

這次米粉節針對現上市的智慧家庭裝置，首先推出「現買現折」特價活動，石頭掃地機器人原價12,995元，直接降價1,000元，特價11,995元就可入手；原價4,495元的小米空氣淨化器2S，也降價500元，特價3,995元；米家直流變頻電風扇折價100元，原價1,995元，特價1,895元。

而針對影音與配件相關產品，也推出特價優惠，包括小米AI音箱原價1,495元，特價1,395元；AMAZFIT運動手環2，原價1,395元，特價1,295元；90分金屬旅行箱原價4,995元，特價4,695元；米家石英錶原價1,795元，特價1,495元。

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