春一枝董座要孩子「認真地玩！」　找到最想做的事改變世界

▲春一枝商行董事長李銘煌落腳台東鹿野，為了在地農民產量過剩的水果，創立以製作水果冰棒為主要業務的春一枝商行。（圖／春一枝提供）

記者林淑慧／專訪

「望子成龍」是父母們的契盼，春一枝商行創辦人李銘煌卻不接受傳統的升學主義，從小就要二個兒子「認真地玩」。他曾帶孩子徒步走過太魯閣峽谷中的河床，尋訪立霧溪的秘境游泳，不僅培養出孩子的獨立精神，也成為自己默契絕佳的事業夥伴。

李銘煌原本是一間傳統塑膠廠的老闆，在台北坐擁豪宅，玩重型機車，名列賓士G Car俱樂部成員；工作雖然忙碌，但他堅持陪伴小孩的時間不能少，熱愛旅行的他，假日時常帶著全家往花東跑。

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▲春一枝商行創辦人李銘煌在大店長讀書會上，向會友分享教育理念，從小就要二個兒子「認真地玩！」（圖／記者林淑慧攝）

「台灣比我會玩的人沒幾個！」李銘煌說，因為愛玩讓他交遊廣闊，才發現台灣各地許多熟成水果，因為賣相不好而被丟棄，全家人乾脆「撩落企」變身家庭工廠，為在地農地製作吃得到果籽的水果冰棒，創辦春一枝商行。

像是春一枝的「文化冰棒棍」，就是父子三人「玩出來」的創意。為鶯歌陶瓷博物館設計的冰棒棍，點綴著陶瓷質材的繽紛小花朵，食用後可成為再利用的環保水果叉；林家花園的冰棒棍則設計成書籤造型，可夾在書內做分隔書頁使用，象徵書香世家的形象，將原本的廢棄物變成文創品。

▲李銘煌不僅帶全家人玩，開店也讓顧客參一咖。在春一枝商行的誠實商店裡備有留言本，不少旅客吃完冰在此留言，成為意外爆紅的打卡熱點。（圖／春一枝提供）

「旅行讓人生有無限可能，」李銘煌說，他不僅帶著全家人旅行，也鼓勵孩子到紐西蘭壯遊，透過旅行開拓視野；他認為，在途中交到對的朋友，會讓人變得更有創意，期許孩子透過「玩」，找到自己最想做的事，人生因此有了無限可能，甚至還能改變世界。



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