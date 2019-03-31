冰棒門外漢翻轉台東茶鄉　拯救地方媽媽　春一枝董座：把有意義的事做到有意思

▲春一枝商行董事長李銘煌落腳台東鹿野，為了在地農民產量過剩的水果，創立以製作水果冰棒為主要業務的春一枝商行。（圖／春一枝提供）

記者林淑慧／專訪

一個傳統塑膠廠的老闆，身為華歌爾、耐吉（Nike）的供貨商，年收近億元，卻因為「美麗的誤會」，不忍見到台東熟成的水果被棄置，帶著太太、兒子們玩出結合文創的手工冰棒，不僅開啟事業第二春，更翻轉了已然沒落的台東茶鄉。

他是李銘煌，在台北坐擁豪宅，玩重型機車，名列賓士G Car俱樂部成員。愛旅行的他，二十三年前開著吉普車到台東，深受鹿野高台的風景吸引，索性買下廢棄茶廠、落腳茶鄉，也為了在地農民產量過剩的水果，創立春一枝商行，從門外漢變身冰棒專家，玩出一門好生意。

請繼續往下閱讀...

▲春一枝商行董事長李銘煌長年參加大店長讀書會，圖為他在桃園向會友分享從製造業跨足食品業的經營心得。（圖／記者林淑慧攝）

「鹿野農民生產的水果，時常因產量過剩，遭以不平等的低價收購，或是因過熟而無法進入市場，造成農民耕作成本無法平衡，長期貧窮。」李銘煌說，他應大店長讀書會桃園分會的邀請，向會友分享創立春一枝商行的理念。

李銘煌說，台東鹿野在地農民每批收成的水果，常有三成礙於運輸成本，中盤商不願收購，「如果不分送出去就只能丟棄，實在很可惜。」李銘煌和家人因此想出把水果製成冰棒的點子。

不過，要從製造業跨足食品業，毫無經驗的他只能慢慢摸索，做出沒有任何添加劑，完全天然的水果冰棒，「每吃一口，都能成為對人的身體健康，對社會和地球的祝福。」

▲塑膠廠老闆李銘煌落腳台東鹿野，為了在地農民產量過剩的水果，創立以製作水果冰棒為主要業務的春一枝商行。（圖／春一枝提供）

「愈簡單的東西要做得好吃 ，是很難的一件事。」李銘煌說，他發揮製造業本行的研發精神，把即將被丟棄的水果打碎，攪拌、注料、插棒、拔冰、封裝，再加入不同比例糖水，做成最天然美味的冰棒。

為了兼顧天然美味與在地生產，李銘煌不僅曾經花三年尋找芒果貨源，連春一枝的冰棒製程，高達七成工序都仰賴人工，不僅讓台東許多媽媽可以不用離鄉背井工作，還能陪伴孩子快樂長大。

▲春一枝商行在台東鹿野開設「誠實商店」，店內沒有店員，取貨、找零全都讓顧客自助，堪稱是「無人商店」先趨。（圖／春一枝提供）

2011年國內爆發塑化劑食安風暴，這讓春一枝的水果冰棒大受歡迎，成為事業轉虧為盈的契機。「點子王」李銘煌不以此自滿，又有新招，在台東鹿野高台開「誠實商店」，沒人服務自己找零，店內留言本裝滿了旅客留言，成為意外爆紅的打卡熱點。

另一項創意，則是水果冰棒的冰棍。李銘煌結合文創設計不同的冰棍，像是為史前館賣場特別設計的國寶玉玦圖型，吃完還能繼續當水果叉使用，也為為鶯歌陶瓷博物館客製化陶瓷冰棍，成為令人玩味的文創商品，吸引瑞典家具品牌IKEA下了十二萬支訂單。

「把有意義的事，做到有意思。」這是李銘煌做水果冰棒的初衷，更堅持春一枝是為人而做的品牌，不僅幫助台東沒落茶鄉的在地小農、失業勞工和地方媽媽，更成為聯繫父子情感的載體，讓這門好玩生意，生生不息。