找嘸人加盟業主苦哈哈　7-11重新檢視24小時營業模式

▲日本7-11近期正在重新評估24小時的經營模式。（圖／wikipedia公共領域）

財經中心／綜合報導

日本便利商店分布密集，但卻一直面臨勞動力短缺的狀況，為了應對，日本7-11近期正在重新評估24小時的經營模式，調整部分直營店的營業時間來測試成效。

根據《日經新聞》報導，從3月開始，日本7-11旗下的10家直營店將營業時間調整為早上7點至晚上11點，將試營運幾個月來觀察銷售和客流量的變化。

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7-11在日本擁有2萬多家店，其中加盟店佔了98%，當中又有96%的營業時間為24小時，該企業將24小時營業視為基本規範，不僅僅是為了方便顧客，他們也因為這樣的商業模式建立了自己的生產和物流業務。

迫使總部調正營業時間的起因為，大阪一間加盟店業主找不到人來上大夜班，所以那段時間都只能自己咬牙苦撐，一個月只能休3天，再加上深夜時段客人不多，於是他就自行更改營業時間，凌晨1~6點休店，沒想到卻遭總部指控違反合約，罰款1700萬日圓。

對此，日本加盟業者要求與總部進行集體談判，互相商討所短工時等其它做法的可能性，加盟業者工會指出，過去3、4年，越來越多門是關閉不是因為虧錢，都是因為招不到員工。

日本吃緊的人力也讓許多零售商和餐廳業者重新思考24小時的營運模式，Lawson和FamilyMart也開始將營業時間縮短，2017年，Royal Host餐廳取消24小時的營運，麥當勞2015年也也將24小時的店家砍去一半。即便24小時營業給人們帶來許多便利，但面對現實因素，企業也不得不做出改變。