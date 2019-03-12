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中科院「飛彈火箭技術」做金爐！他笑點歪科技樹…釣出發明者：生而為人我抱歉

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▲▼中科院研發的旋風環保金爐再度引起網友關注。（圖／翻攝自中科院官網）

▲中科院利用火箭飛彈科技所研發的旋風環保金爐再度引起網友關注。（圖／翻攝自中科院官網，下同）

記者葉國吏／綜合報導

國中山科學研究院，主力於研發國防飛彈相關技術，沒想到無心插柳研發出「旋風環保噴射金爐」，引起網友關注。有人轉發製推特笑稱是「點歪的科技樹」，意外釣出金爐發明者發文：生而為人我很抱歉，引起網友朝聖。

▲▼中科院研發的旋風環保金爐再度引起網友關注。（圖／翻攝自中科院官網）

中科院官網針對「旋風環保金爐」有著詳細介紹，當中提到「本院飛彈火箭研究所規劃利用以往於國防武器研製之能量，進行旋風噴射環保金爐開發」，開發成果斐然。這款旋風環保金爐不僅不需要額外加裝空污防治設備，其製造、維護成本還比傳統的環保金爐更便宜，「其標準模組設計與分離式結構，不僅可提高金爐客製彈性及本體耐用度，更可結合現有金爐進行植入改造，達到延續傳統、兼具環保之理念。」

▲▼網友戲稱是「點歪的科技樹」。（圖／翻攝推特）

▲網友戲稱是「點歪的科技樹」。（圖／翻攝推特）

「旋風環保金爐」也被網友轉發到推特，表示中科院原本是為了研究火箭噴射提高燃燒效率、減少燃燒不全產生粉塵的技術，結果被發現拿來燒紙錢很好用，於是將技術移轉給民間廠商「又是一個科技樹點歪的例子」。

▲▼網友戲稱是「點歪的科技樹」。（圖／翻攝推特）

▲疑為金爐發明者的網友發文。

而這篇發文竟然也釣出旋風環保噴射金爐的發明者，開玩笑的用hashtag寫著「生而為人我很抱歉」立即引來眾多網友前來朝聖。

▲▼中科院研發的旋風環保金爐再度引起網友關注。（圖／翻攝自中科院官網）

▲▼中科院研發的旋風環保金爐再度引起網友關注。（圖／翻攝自中科院官網）

▲▼中科院研發的旋風環保金爐再度引起網友關注。（圖／翻攝自中科院官網）

其實這款旋風環保噴射金爐，早在2年前中科院就曾跟媒體公開過，中科院是為了配合政府發展綠色環保產業政策，遂利用飛彈火箭脈衝噴射以及流場分析技術研發金爐。這種金爐是以飛彈燃燒原理所製造的爐體構型，在內部燃燒時產生旋風噴射氣旋來抑制煙塵排放，而且循環氣旋造成爐心溫度達攝氏1100度以上，可將紙錢完全燃燒，降低排放煙塵中一氧化碳之濃度。

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關鍵字：中科院.金爐

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