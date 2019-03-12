慘！華映大幅裁員今開盤跌停　面臨下市危機



▲面板廠華映經營不善，大量裁員，如今雪上加霜，恐面臨下市危機。（圖／資料照）

財經中心／台北報導

屋漏偏逢連夜雨，面板廠華映（2475）昨（11）日驚傳大幅裁員，今（12）日早盤股價更是直接跌停，來到0.54元，成了水餃股，委賣張數高達1萬1千多張。市場都關注華映何時下市？根據證交所表示，等重整案審理完畢，華映付完資遣費，無論結果為確定或駁回都會下市；而若華映公布去年財報結果淨值為負數，也要下市。

證交所發言人陳麗卿表示，華映大幅裁員，並不構成下市的條件，但有2種狀況華映會下市，第一是華映聲請重整案法院審理完畢，不管確定或駁回重整案都要下市。另一種狀況是，4月1日前上市櫃公司要公告去年財報，財報公告結果華映淨值若為負數也要下市，就看這二個條件之一是否符合，但到目前為止均尚未發生。

此外，即使符合上述二個條件之一須下市，也是要經過證交所對外公告後40天後才正式下市。

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而一路以來華映雪上加霜，去年12月華映第一次聲請重整，但法院已於農曆年前駁回，依規定只能提出一次抗告，華映於2月11日公告再度提出重整，法院對華映重整抗告審理期最長可到今年6月間。

另外，華映營運不佳，只能任人宰割，華映的債權銀行銀行團也虎視眈眈。銀行團的成員也指出，裁員是無可避免的事，且現在銀行團也正密切觀察，要看法院最終判決結果，萬一華映後續需要重整，希望銀行能有一定程度的掌控權，而非任由華映自行重整。

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