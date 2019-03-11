華映大解雇2500人　大同股東也驚籲集團善待員工

▲面板廠華映。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

大同旗下面板廠華映（2475）今天（11日）公告人力調整計畫，已經正式向桃園市政府勞動局提出大量解僱勞工計畫書，總計解僱解雇勞工約2500人，相當於一半以上在台員工，對此，大同股東呼籲集團高層善待員工及股東，並籲請主管機關切莫讓歷史悲劇一再重演。

華映今天公告，公司因整體經濟環境不佳，財務陷入困境，107年12月13日向台灣桃園地方法院聲請重整，依據重整計畫，公司需精簡事業內容，整併部分閒置產能，節省各項經銷、人事費用及營運成本支出，以求重建更生。

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因此，華映今天向桃園市政府勞動局提出大量解僱勞工計畫書，將依據勞動相關法令規定及程序辦理，並全力協助員工媒合新工作，預估影響生產線員工及幕僚員工人數約2,500人，據悉，華映在台總員工數約為4450人，其中生產線上直接員工人數約1830人，等於解僱掉超過一半的員工。

對此，大同股東隨即發出聲明表示，國內面板業去年呈現榮景且均有獲利之際，唯獨華映公司虧損連連，今天更驚傳大量解僱2500名員工，身為大同公司及中華映管股東，深切痛心如此眾多集團員工從此顛沛流離、家庭生計無著，也再次印證大同華映經營階層長久以 來，未善待員工及股東、漠視公司治理、董事會經營績效不彰、獨立董事完全失去監督功能的事實。

同時，大同股東呼籲集團及華映高層，盼能依勞基法合法辦理給予員工最大保障，並能充分尊重員工意願，轉介集團內部相關企業，給予優先工作機會，

此外，大同集團板橋家電廠在96年關閉， 大量解僱員工造成哀鴻遍野仍歷歷在目，股東希望這樣的歷史悲劇不要一再重演，呼籲集團高層應秉持良心及同理心，不要一再做傷害員工及股東的 事，更不宜把高層決策導致的嚴重後果，一再由員工及股東來承擔。