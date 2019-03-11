華映大裁半數員工2500人要失業了　勞部：協商爭取優於法定的資遣條件

▲華映今天向桃園市政府勞動局函送大量解僱勞工計畫書，勞動部將協助勞工爭取優於法定的資遣條件。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部證實華映今（11）日向桃園市政府勞動局函送大量解僱勞工計畫書，勞動部已請該局輔導公司依法盡快與工會進行協商外，並呼籲公司考量員工多年貢獻，應朝保障勞工的工作權，或是以優於勞動基準法規定，給付相關費用的方向努力。

勞動部部長許銘春接獲此事，立即指派勞動力發展署桃竹苗分署與勞動局成立專案，入廠提供勞工所需一切就業服務、失業給付及職業訓練的協助，全力協助勞工後續再就業事宜。

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許銘春指出，華映去年底向法院申請重整時，即指派同仁與桃園市政府勞動局共同合作，入廠訪談該公司總經理及工會理事長，輔導公司應依法辦理員工權益相關事項；同時也主動函請法院，基於照扶弱勢勞工，於審酌是否准予重整及准許緊急處分時，能兼顧並考量4500餘位勞工的家庭與生計。

勞動部於這段期間並持續與公司及工會保持聯繫，除了掌握公司經營狀況外，為讓員工可安心過年，要求華映公司於春節前不得有積欠勞工工資或解僱情形。

勞動部強調，華映今天提報5月份將大量解僱2000餘名勞工的解僱計畫書後，勞資雙方訂於3月18日進行第一次協商，勞動部呼籲公司應朝向從優給付勞工相關費用方向與工會協商，協商過程勞動部與桃園市政府勞動局將提供勞資雙方協助。

勞動部勞動關係司長王厚偉表示，華映依法通報給主管機關，同時也會協助勞方與資方進行協商，為勞工爭取優於法定的資遣條件，包括勞退新制雇主每月提撥6%到勞工個人勞退帳戶、資遣費等條件。此外，依照《大量解僱勞工保護法》規定，雙方必須在10天內協商，當勞雇拒絕協商或無法達成共識時，屆時桃園市政府勞動局將會介入協商。