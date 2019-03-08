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人氣網美開箱秒愛上爆水保養3步驟　大呼想賴在美肌舒適圈

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消費中心／綜合報導

迷戀每次完妝拍照時那個美美的自己？熱愛自拍的你，一定知道化妝技術再好也要有「美肌」加持才完美，可見想有高顏值一定要先有好膚質！平時喜愛化妝勝過保養的人氣網美黃圓媛VIVIAN，開箱ORBIS芯生悠系列秒愛上，她發現要先選對保養品，才能用最懶最EZ的方法，安心賴在美肌舒適圈！

▲▼人氣網美開箱秒愛上爆水保養3步驟　大呼想賴在美肌舒適圈。（圖／翻攝自影片）

▲人氣網美黃圓媛VIVIAN開箱ORBIS芯生悠系列秒愛上爆水潤澤感。（圖／翻攝自影片，下同）

最近人氣網美黃圓媛VIVIAN愛上ORBIS芯生悠系列，她發現原來卸完妝後的肌膚竟然連同洗臉只要3步驟，就能為肌膚注入滿滿精華保養、瞬間爆水，秒讓自己美的水光閃閃，相當適合生活忙碌、沒有太多時間保養的美人。除了保養完之後清爽膨潤的膚觸讓黃圓媛很感動，ORBIS芯生悠系列保養品純淨瓶身設計也讓她驚呼連連，大讚瓶蓋設計成水滴狀好可愛，完全符合網美保養理想型！

人氣網美開箱秒愛上爆水保養3步驟　大呼想賴在美肌舒適圈(圖／翻攝自影片）

▲▼人氣網美開箱秒愛上爆水保養3步驟　大呼想賴在美肌舒適圈。（圖／翻攝自影片）

▲綿密的泡泡才是潤澤潔顏的關鍵。

過去很多人以為化妝水打底才算是保養第一步驟，其實對有化妝習慣的美人們而言，清潔肌膚就要開始保養，然而多數人最常犯的錯誤就是在應該「用泡泡洗臉」而不是用手洗臉，才不會因為摩擦力道反而損傷肌膚，所以潔顏產品的泡泡品質優劣就很重要！ORBIS芯生悠潔面乳可輕鬆打出細緻綿密的泡泡讓讓黃圓媛很驚豔，而且含有摩洛哥熔岩泥成分，可輕鬆深入肌膚毛孔吸附髒污、洗去皮脂，溫和不傷肌膚，同時含有保濕成分「Hydro Catch」能媲美美容前導精華將滋潤導入肌膚，開啟後續化妝水的驚人保養力。

▲▼人氣網美開箱秒愛上爆水保養3步驟　大呼想賴在美肌舒適圈。（圖／翻攝自影片）

▲原本質地如凝膠般濃稠的ORBIS芯生悠精華化妝水，接觸肌膚立刻化為清爽的水感。

▲▼人氣網美開箱秒愛上爆水保養3步驟　大呼想賴在美肌舒適圈。（圖／翻攝自影片）

洗完臉之後毛孔乾乾淨淨，趁這時候趕緊全臉輕拍ORBIS芯生悠精華化妝水，特別的是，載滿保濕精華的芯生悠精華化妝水，一開始宛如凝膠般質地濃稠飽滿，卻在接觸肌膚瞬間化為清爽水感，而且只要2~4滴即可帶給全臉滿滿的滋潤，在肌膚表面形成保濕水光膜。黃圓媛也偷偷分享幾個保養小秘訣，由下往上輕輕擦可以拉提緊緻小V臉；如果是比較乾燥膚質，可以再擦第二層加強保濕、效果更優；塗擦時也可以利用手心的溫度，輕輕包覆全臉按壓5秒增加浸透感，效果就像剛泡完澡一樣，瞬間舒緩肌膚乾澀緊繃感，消除肌膚的疲勞壓力。

▲▼人氣網美開箱秒愛上爆水保養3步驟　大呼想賴在美肌舒適圈。（圖／翻攝自影片）

▲ORBIS芯生悠保濕凝凍不含油脂所以眼周也可以安心使用。

最後一步驟就是要將保養精華鎖入肌底，ORBIS芯生悠保濕凝凍質地彈潤濃厚，更添加了野燕麥穀粒中萃取出的植物精華製成彈力層膜，能長效拉提肌膚維持彈力又充滿光澤感，連毛孔都進一步隱形了！而且不只可以全臉塗抹拉提鎖水，黃圓媛也順勢使用芯生悠保濕凝凍針對容易乾燥的眼周局部按摩，消除疲勞的眼周肌膚壓力，由於不含油脂所以不必擔心過度滋潤反而增長小肉芽的困擾，認真保養後的眼神會更明亮，整個人氣色超級好，上妝前使用也能讓妝容更加服貼持久不脫妝！

只見原本成熟美豔Style的黃圓媛，在影片中體驗爆水系的ORBIS芯生悠3步驟保養後，肌膚瞬間因為喝飽水而閃閃發光，連毛孔也跟著縮小了，看起來皮膚超好der～更令人驚訝的是，充滿水光感的肌膚不只hen清新、美得很真實，還大減視覺年齡，重返學生時代般的光澤無憂肌！從今天起，別再只是忙著＂妝水水＂，透過ORBIS芯生悠系列快速補水，相信無論上妝或卸妝，爆水膚觸肯定連自己都感動不已。

想了解肌膚綻放爆水光芒的秘密，前往https://goo.gl/3pMz4e 了解更多。

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關鍵字：ORBIS,網美,保濕

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