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社會 社會焦點 保障人權

敬鵬惡火3指揮官全身而退　殉職消防員妹：拿我哥生命開玩笑

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圖文／鏡週刊

桃園市平鎮區敬鵬工廠去年4月發生嚴重火警，烈火吞噬6名消防員和2名移工性命，敬鵬董事長黃維金等6人遭起訴，現場3名指揮官卻全身而退，殉職消防員林伯庭的妹妹在網路上發表2,760字的長文，表示難以接受球員兼裁判的判決，更認為是「拿我哥的命開玩笑」。

敬鵬火警導致平鎮分隊小隊長李翰霖、埔心分隊小隊長游曜陽和隊員游博瑜、余佳昇、林伯庭、林尉熙共6名消防員殉職，當時輿論指向指揮官調度疏失，認為指揮官未見平面圖、不知現場危險物品擺放，便派消防員進去是玩命行為，檢方雖然認定指揮沒有疏失，但殉職消防員家屬卻難以接受。

林伯庭的妹妹日前在網路上發表近三千字的長文，表示在案發之後，消防局一直以「偵查不公開」為由拒絕給予家屬任何相關證據，更始終認為他們在指揮上沒有疏失，是「眾多不利的條件同時發生，才導致入室人員被困在火場」。

林妹妹提到，慰問的長官總是在強調「火場瞬息萬變」、「這次真的是意外」，但這些話像刀一樣狠狠刺在林媽媽的身上，媽媽常常講電話講到淚流不止，家屬也始終無法理解，指揮官下指令要林伯庭等人入室救災，「過世了之後，褒揚令上的『火場瞬息萬變』，便能抹掉一切。」

而指揮官之所以能全身而退，是因檢方認為，現場指揮官當時見工廠一樓燈光正常無火，指揮消防員入室部署水線，調查有無受困人員，並與進入人員保持連繫，後來發現工廠外牆有燃燒情形，隨即指示消防員迅速撤出；在發現消防員受困後，即組織快速救援小組接力救援，認定並無指揮失當或過失。

但此說法讓家屬難以接受，林妹妹提到，家屬曾投書檢察官，希望檢方讓其她消防專業團體參與這次調查，檢察官卻只約談家屬、敬鵬和消防局高層，她認為這是一場球員兼裁判的判決，等了半年卻只得到想要船過水無痕的說法。

根據「消防機關火場指揮及搶救作業要點」，消防員應以搜救為最先任務，但林妹妹說，哥哥當時的指令並不是搶救受困人員，消防局對外說派人入內是為了搶救移工，但家屬質疑為合林伯庭當時在另一棟布水線時，消防局又說要先把火滅掉才能去救人，反覆說詞讓林妹妹認為這是在「拿我哥的命開玩笑，根本不把入室人員的生命當一回事。」

林妹妹強調，他們從來不是想要抓罪犯，是希望重新審視消防教育內容與體制，是否能夠克服千變萬化的救災環境，如果大家沒有謹慎看待這件事，這樣的事情還有可能會再發生，更希望能喚醒大眾對這場大火及消防員權益的重視。

「英雄不是超人，不是拿命去換榮譽，真正的英雄應該順利從每一場火場平安歸來，繼續為國家付出。」林妹妹也提醒所有消防員別忘了身後還有家人等著你們回家，更希望他們能留一份勇氣給自己的家人，也相信在天上的哥哥會持續保佑著大家。


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關鍵字：鏡週刊,敬鵬,殉職,消防員,林伯庭,黃維金

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