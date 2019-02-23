勞工福利爆棚！想創業免離職放假6個月　請育嬰假還能拿八成薪水

▲瑞典當地的勞工們享有一個特權，他們能夠享有6個月休假去開創自己的事業。（圖／pixabay）

財經中心／綜合報導

對許多人來說，創業可能是一個夢想，無奈常常因為許多現實問題，遲遲踏不出那一步，但在瑞典卻出現另一種現象，當地的勞工們享有一個特權，他們能夠享有6個月休假去開創自己的事業。

綜合媒體報導，過去20年裡頭，根據《Conduct a Business Operation Act》法條，瑞典每一名員工享有的權利之一便是創業，只要你從事任何全職工做滿6個月，每個人都能向公司申請無薪休假。

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雖然每個人都能請假去創業，但第一步還是要老闆點頭，創業的內容也不得與現有的雇主競爭或是為現有公司帶來麻煩，另外，如果員工位居公司重要職位，雇主也能拒絕其請求，但也因為這項權利，讓瑞典首都斯德哥爾摩以人均計算的企業獨角獸數量僅次於矽谷。

▲瑞典首都斯德哥爾摩以人均計算企業獨角獸數量僅次於矽谷。（圖／CFP）

在瑞典的新創企業中最著名的就屬成立於2006年的Spotify，去年成功在紐約證券交易所上市，市值高達245億美元，其他像是2011年被微軟以85億收購的Skype和2014以25億美元收購的Mojang也都是相當成功的例子，除了創業休假，當地父母都能享有16周的帶薪育嬰假，在休假時還能領到約80%的薪資。

最新的世界經濟論壇 (World Economic Forum) 全球競爭力報告 (Global Competitiveness report) 強調，德國、美國和瑞士都被稱為創新強國，但對於多數國家來說，創新能力仍然有限，通常都是本地化企業或僅受限於某些產業中。

根據經濟合作與發展組織的數據，在瑞典，每1000名員工中就有20家新創企業，而美國每1000名企業就有5家新創企業。

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