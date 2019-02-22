影／好樂迪股價今年以來漲了16％　錢櫃併購幾無溢價　外界質疑：會不會賣得太便宜？

記者林淑慧／台北報導

連鎖KTV龍頭好樂迪即將被錢櫃併購，以每股67.7元的現金對價，成為其百分之百持股之子公司，而好樂迪從今年一月以來股價飆升，截至停牌前收在67.2元，漲幅高達16.85%；雙方合併幾乎沒有溢價，也引起外界質疑：好樂迪會不會賣得太便宜？

錢櫃與好樂迪為KTV產業兩大巨頭，雙方相互交叉持股。依據財報，錢櫃持有好樂迪32%股價，好樂迪則持有26%股份，背後的共主則是媒體大亨練台生。

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▲錢櫃將以逾67億元併購上市公司好樂迪，好樂迪預計於10月1日下市。（圖／業者提供）

為整合資源、提升經營效率及掌控營運成本，錢櫃與好樂迪擬向公平會申請合併，由錢櫃以現金對價每股67.7元取得好樂迪全部股份，雙方合併後仍將維持雙品牌經營；另外，好樂迪在成為錢櫃百分之百持股之子公司後，預計於10月1日下市。

從今年初起，好樂迪股價一路飆升，從1月2日的57.51元漲到停牌前的67.2元，漲幅高達16.85%，而錢櫃近一周來的股價也持續走揚，從2月14日的115.99元，漲至133.32元，不僅漲幅15%，更創下興櫃登錄以來新高，引發市場關注。

▲KTV雙雄錢櫃、好樂迪今（22）日召開董事會，決議雙方以錢櫃為主體合併，好樂迪將成為錢櫃公司百分之百持股之子公司。圖為錢櫃企業執行長連福財（圖右）、錢櫃發言人高心華。（圖／記者陳家豪攝）

針對這樁合併案幾乎沒有溢價的質疑聲浪，錢櫃企業發言人高心華表示，雙方合併前曾委託獨立專家提出評估，依據評估告，收購價格區間訂為每股55.6元至77.3元，收購價訂在每股67.7元應屬合理，加上好樂迪股價近期明顯上漲，才導致收購溢價縮小。

錢櫃表示，合併案收購價格的訂定，為綜合考量該公司的財務報告、營運狀況及未來展望等因素，並委請獨立專家所出具之股權價格合理性意見書前提下所議定，對雙方公司之股東權益皆有充分考量與保障。

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