　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

影／錢櫃合併好樂迪　「就怕公平會說母湯！」錢櫃執行長回應了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

 記者林淑慧／台北報導

國內KTV雙雄錢櫃、好樂迪今（22）日共同宣佈合併，但過去公平會曾以市占率高將形成寡占或獨占市場為由，對其合併案打回票；對此，錢櫃執行長連福財表示，近年除面對同行星據點、享溫馨的競爭，連摩鐵、電話亭KTV業者也搶進市場，產業競爭激烈，公平會對其市占率應該「與時俱進」來評估。

好樂迪創立於1993年，全台共有52家門市，遠超過錢櫃的17家，與錢櫃並稱為台灣KTV產業雙雄，但錢櫃的客單價較高，故營收與好樂迪相去不遠。業界人士透露，事實上雙方早已透過交叉持股而關係密切，「總部也都在同一棟大樓裡。」

▲錢櫃將以逾67億元併購上市公司好樂迪，好樂迪預計於10月1日下市。（圖／資料照）

請繼續往下閱讀...

▲錢櫃將以逾67億元併購上市公司好樂迪，好樂迪預計於10月1日下市。（圖／資料照）

這也成為錢櫃、好樂迪過去申請合併案破局的主因。業內人士透露，公平會一直駁回好樂迪與錢櫃合併，主要是兩業者在大台北視聽歌唱業市占率高達九成，全國市占率達四成五，加上通路優勢，合併恐排擠其他新進業者，形成寡占或獨占市場，控制價格。

時間拉回2015年。公平會曾查獲兩業者偷偷合併共同經營的證據，重罰兩業者共900萬元，業者不服提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院並判決錢櫃、好樂迪敗訴。

▲KTV雙雄錢櫃、好樂迪今（22）日召開董事會，決議雙方以錢櫃為主體合併，好樂迪將成為錢櫃公司百分之百持股之子公司。圖為錢櫃企業執行長連福財（圖右）、錢櫃發言人高心華。（圖／記者陳家豪攝）

▲KTV雙雄錢櫃、好樂迪今（22）日召開董事會，決議雙方以錢櫃為主體合併，好樂迪將成為錢櫃公司百分之百持股之子公司。圖為錢櫃企業執行長連福財（圖右）、錢櫃發言人高心華。

錢櫃執行長連福財回應表示，不少汽車旅館、餐廳改裝，積極跨入KTV產業，業者競爭激烈，也分食市場大餅，對於連鎖KTV業者的市占率也有一定的影響，呼籲公平會在審核兩業者合併案時，「希望能與時俱進來評估」。

至於雙方合併的綜效，連福財表示，錢櫃的門市集中在北部市場，中南部較無優勢，而好樂迪以全台52家店位居連鎖龍頭，錢櫃可借助好樂迪在中南部的門市，擴展市場版圖。

《延伸閱讀》

►確定了！KTV雙雄好樂迪、錢櫃合併　宣示強強聯手

►錢櫃併好樂迪的下一步 KTV加開餐廳 打造複合式休閒娛樂中心

ET快訊
快訊／台南刺殺案女嫌「畫面曝光」！婦慘中4刀斷指　臟器外露
「宋慧喬摘了婚戒」婚變瘋傳10天！經紀公司回應了
蔡英文：兩岸若開打我們承受第一波　之後希望全世界站出來
東京獨居男宅中發現「500具人骨」！警破門傻眼　鄰居嚇壞

關鍵字：KTV,好樂迪,錢櫃,星據點

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

全台最大連鎖傢俱詩肯逆勢展店　董座林福勤打造品牌新「潮」味

美中貿易戰延燒　陽明謝志堅：今年貨櫃海運審慎不悲觀

美中貿易戰延燒　陽明謝志堅：今年貨櫃海運審慎不悲觀

全球第三大！台北工具機展「規模贏過北京、日本」訂單上看600億元產值

電動自行車馳騁歐美 法人調升巨大目標價至185元

電動自行車業績加持　自行車雙雄今年EPS可望挑戰8元

人工智慧學校培育AI人才　廖俊智：協助台塑化一年省上億成本

影／外傳機師遭秋後算帳？華航股價跌破10元票面價　小股東哭哭！

高達96%台灣企業有數位轉型障礙　戴爾用一站式服務　釋放數據資本價值

散裝航運第二季運價可望回升　東森、慧洋、裕民營運看好

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

無論同性異性我們都是同一國　同婚草案出爐「明訂5/24施行」

影／錢櫃合併好樂迪　「就怕公平會說母湯！」錢櫃執行長回應了

婦幼衛生產品大廠康那香18億元聯貸　一銀統籌主辦

信評示警：壽險業ROA低於預期　外匯風險高過全球同業

錢櫃併好樂迪的下一步　KTV加開餐廳　打造複合式休閒娛樂中心

金融業獲利挑戰大　降成本難因應低迷的經濟環境

財訊／樂斯科養老鼠　1胎要價20萬

財訊／克莉絲汀轉型失敗　高層內訌惡鬥不息

財訊／獨家日本直擊　豐田未來車搶先曝光

財訊／魏家轉向力挺　味全轉骨突圍

勞動部硬起來發函給交通部　「輔導」華航防止對機師秋後算帳

蔡英文承認曾經逃課過　唱卡拉OK竟帶書去看...只聽朋友唱

邊睡邊瘦！做到「睡前8步驟＝助減肥」...蘋果醋竟是最強隊友

廣州成衣廠開「月薪7萬」…仍招嘸人！專家直指這2關鍵原因

Galaxy S10+開箱、實拍：123度超廣角讓人驚艷、反向無線充電很方便

無人機空拍與人工智慧結合　為台灣智慧城市立下全新里程碑

被批評是情緒化又極端女性　蔡英文：攻擊的人想影響領導人判斷

快訊／台南刺殺案女嫌「畫面曝光」！婦慘中4刀斷指　臟器外露

佔路肩堵救護車！她下跪「求司機讓道」猛磕頭30分鐘…爸爸送醫亡

想買《還願》順便可以做公益！開發商舉行慈善義賣

六福村40周年揪遊客做公益　捐「40」連號發票享299元入園　

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

財經熱門新聞

快訊／確定了！KTV雙雄KTV..

球鞋爆裂害害詹皇接班人扭傷　N..

無預警！潤泰全將資遣員工303..

快訊／好樂迪公布重大事件！22..

中油苦吞1.6元價差　估下週汽..

錢櫃67億合併好樂迪 雙品牌..

陸手機品牌夾殺　沒落的「台灣之..

油價有夠貴！下週油價一口氣大漲..

運將買121元的鴻海　心痛問謝..

郭台銘臉書發文談鴻海食安管理

兆豐銀房貸　推出上市櫃老闆價

掌握成本　錢櫃每股67.7元併..

三星新機犯下3大錯誤　重蹈蘋果..

解救赤紅財政　退休年齡擬調高至..

更多熱門

相關新聞

錢櫃併好樂迪的下一步　KTV加開餐廳　打造複合式休閒娛樂中心

KTV雙雄錢櫃、好樂迪強強聯手！錢櫃執行長連福財今（22）日透露，雙方以錢櫃為主體合併，有助發揮經營綜效，而錢櫃已在墾丁打造恆春首座休閒娛樂中心，在板橋、南崁也開設餐廳，未來將跨足複合式休閒娛樂產業，以尋求產業轉型。

錢櫃67億合併好樂迪 雙品牌經營懶人包一次整理

錢櫃、好樂迪糾纏12年再聯姻

影／娛樂產業競爭激烈！好樂迪確定與錢櫃合併　網友暱稱改名叫「好櫃」

掌握成本　錢櫃每股67.7元併好樂迪

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

即／台南隨機殺人！女遭猛刺腸子外露

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

他車禍昏迷28天後康復　城隍爺：抓錯了

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

快訊／確定了！KTV雙雄KTV好樂迪、錢櫃合併　宣示強強聯手

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

KID認了首度缺席《玩很大》！

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面