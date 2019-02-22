影／錢櫃合併好樂迪　「就怕公平會說母湯！」錢櫃執行長回應了

記者林淑慧／台北報導

國內KTV雙雄錢櫃、好樂迪今（22）日共同宣佈合併，但過去公平會曾以市占率高將形成寡占或獨占市場為由，對其合併案打回票；對此，錢櫃執行長連福財表示，近年除面對同行星據點、享溫馨的競爭，連摩鐵、電話亭KTV業者也搶進市場，產業競爭激烈，公平會對其市占率應該「與時俱進」來評估。

好樂迪創立於1993年，全台共有52家門市，遠超過錢櫃的17家，與錢櫃並稱為台灣KTV產業雙雄，但錢櫃的客單價較高，故營收與好樂迪相去不遠。業界人士透露，事實上雙方早已透過交叉持股而關係密切，「總部也都在同一棟大樓裡。」

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▲錢櫃將以逾67億元併購上市公司好樂迪，好樂迪預計於10月1日下市。（圖／資料照）

這也成為錢櫃、好樂迪過去申請合併案破局的主因。業內人士透露，公平會一直駁回好樂迪與錢櫃合併，主要是兩業者在大台北視聽歌唱業市占率高達九成，全國市占率達四成五，加上通路優勢，合併恐排擠其他新進業者，形成寡占或獨占市場，控制價格。

時間拉回2015年。公平會曾查獲兩業者偷偷合併共同經營的證據，重罰兩業者共900萬元，業者不服提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院並判決錢櫃、好樂迪敗訴。

▲KTV雙雄錢櫃、好樂迪今（22）日召開董事會，決議雙方以錢櫃為主體合併，好樂迪將成為錢櫃公司百分之百持股之子公司。圖為錢櫃企業執行長連福財（圖右）、錢櫃發言人高心華。

錢櫃執行長連福財回應表示，不少汽車旅館、餐廳改裝，積極跨入KTV產業，業者競爭激烈，也分食市場大餅，對於連鎖KTV業者的市占率也有一定的影響，呼籲公平會在審核兩業者合併案時，「希望能與時俱進來評估」。

至於雙方合併的綜效，連福財表示，錢櫃的門市集中在北部市場，中南部較無優勢，而好樂迪以全台52家店位居連鎖龍頭，錢櫃可借助好樂迪在中南部的門市，擴展市場版圖。

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