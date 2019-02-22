獨／錢櫃併好樂迪的下一步 KTV加開餐廳 打造複合式休閒娛樂中心

▲錢櫃將以逾67億元併購上市公司好樂迪，好樂迪預計於10月1日下市。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

KTV雙雄錢櫃、好樂迪強強聯手！錢櫃執行長連福財今（22）日透露，雙方以錢櫃為主體合併，有助發揮經營綜效，而錢櫃已在墾丁打造恆春首座休閒娛樂中心，在板橋、南崁也開設餐廳，未來將跨足複合式休閒娛樂產業，以尋求產業轉型。

全台有三大連鎖KTV體系，包括好樂迪、錢櫃及星據點。錢櫃因獲利能力佳，電視大亨練台生曾在2008年投資入主；錢櫃鎖定消費力較高的上班族客群，目前全台共有17家門市及1間會所。

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▲KTV雙雄錢櫃、好樂迪今（22）日召開董事會，決議雙方以錢櫃為主體合併，好樂迪將成為錢櫃公司百分之百持股之子公司。圖為錢櫃企業執行長連福財（圖右）、錢櫃發言人高心華。（圖／記者陳家豪攝）

錢櫃執行長連福財表示，近年汽車旅館改裝，電話亭KTV等競爭對手興起，各家加入KTV產業的戰局搶市，產業競爭激烈，錢櫃也在思考企業轉型的下一步，規劃以複合式的休閒娛樂事業為核心，補足目前商場在娛樂版塊的市場缺口。

他指出，錢櫃已斥資6億元，在墾丁打造恆春地區第一座的休閒娛樂中心，除了KTV本業之外，內部規劃餐廳及休閒設施，以更多元的方式滿足消費者的娛樂需求。

另外，好樂迪旗下有兩大品牌，主攻年輕族群的「好樂迪」，客單價較低，為搶攻高端族群，也成立客單價較高、走高檔路線的V-Mix品牌搶市。

好樂迪曾在2018年8月召開法說會，營運長李天行表示，好樂迪仍將展店作為營運重點，平價品牌「好樂迪」及高檔品牌「V-Mix」將雙管齊下展店，同時嚴格控制房租成本，以提高利潤。

李天行指出，「好樂迪」預計選在消費力較高的六都展店，而目前已有台中店及東港店的V-Mix，也規劃在台北開店。

錢櫃去年營收38.71億元，年增3.34%；累計去年上半年毛利11.97億元，毛利率61.11%，營業利益6.09億元，營益率31.09%，歸屬母公司純益6.91億元，每股純益5.06元。