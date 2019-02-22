　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

獨／錢櫃併好樂迪的下一步 KTV加開餐廳 打造複合式休閒娛樂中心

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲錢櫃將以逾67億元併購上市公司好樂迪，好樂迪預計於10月1日下市。（圖／記者湯興漢攝）

▲錢櫃將以逾67億元併購上市公司好樂迪，好樂迪預計於10月1日下市。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

KTV雙雄錢櫃、好樂迪強強聯手！錢櫃執行長連福財今（22）日透露，雙方以錢櫃為主體合併，有助發揮經營綜效，而錢櫃已在墾丁打造恆春首座休閒娛樂中心，在板橋、南崁也開設餐廳，未來將跨足複合式休閒娛樂產業，以尋求產業轉型。

全台有三大連鎖KTV體系，包括好樂迪、錢櫃及星據點。錢櫃因獲利能力佳，電視大亨練台生曾在2008年投資入主；錢櫃鎖定消費力較高的上班族客群，目前全台共有17家門市及1間會所。

請繼續往下閱讀...

▲KTV雙雄錢櫃、好樂迪今（22）日召開董事會，決議雙方以錢櫃為主體合併，好樂迪將成為錢櫃公司百分之百持股之子公司。圖為錢櫃企業執行長連福財（圖右）、錢櫃發言人高心華。（圖／記者陳家豪攝）

▲KTV雙雄錢櫃、好樂迪今（22）日召開董事會，決議雙方以錢櫃為主體合併，好樂迪將成為錢櫃公司百分之百持股之子公司。圖為錢櫃企業執行長連福財（圖右）、錢櫃發言人高心華。（圖／記者陳家豪攝）

錢櫃執行長連福財表示，近年汽車旅館改裝，電話亭KTV等競爭對手興起，各家加入KTV產業的戰局搶市，產業競爭激烈，錢櫃也在思考企業轉型的下一步，規劃以複合式的休閒娛樂事業為核心，補足目前商場在娛樂版塊的市場缺口。

他指出，錢櫃已斥資6億元，在墾丁打造恆春地區第一座的休閒娛樂中心，除了KTV本業之外，內部規劃餐廳及休閒設施，以更多元的方式滿足消費者的娛樂需求。

另外，好樂迪旗下有兩大品牌，主攻年輕族群的「好樂迪」，客單價較低，為搶攻高端族群，也成立客單價較高、走高檔路線的V-Mix品牌搶市。

好樂迪曾在2018年8月召開法說會，營運長李天行表示，好樂迪仍將展店作為營運重點，平價品牌「好樂迪」及高檔品牌「V-Mix」將雙管齊下展店，同時嚴格控制房租成本，以提高利潤。

李天行指出，「好樂迪」預計選在消費力較高的六都展店，而目前已有台中店及東港店的V-Mix，也規劃在台北開店。

錢櫃去年營收38.71億元，年增3.34%；累計去年上半年毛利11.97億元，毛利率61.11%，營業利益6.09億元，營益率31.09%，歸屬母公司純益6.91億元，每股純益5.06元。

ET快訊
電源箱驚見「3衛生棉鎮邪」！他一開嚇傻　網揭傳說：比乖乖好用
錢櫃67億併好樂迪懶人包一次看 　雙品牌經營、會員權益不受影
好市多驚見黑絲襪OL坐購物推車　網嗆：忘記怎麼走路

關鍵字：KTV,好樂迪,錢櫃,星據點

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

快訊／確定了！KTV雙雄好樂迪、錢櫃合併　傍晚召開重大訊息

全台最大連鎖傢俱詩肯逆勢展店　董座林福勤打造品牌新「潮」味

美中貿易戰延燒　陽明謝志堅：今年貨櫃海運審慎不悲觀

美中貿易戰延燒　陽明謝志堅：今年貨櫃海運審慎不悲觀

全球第三大！台北工具機展「規模贏過北京、日本」訂單上看600億元產值

電動自行車馳騁歐美 法人調升巨大目標價至185元

電動自行車業績加持　自行車雙雄今年EPS可望挑戰8元

人工智慧學校培育AI人才　廖俊智：協助台塑化一年省上億成本

影／外傳機師遭秋後算帳？華航股價跌破10元票面價　小股東哭哭！

高達96%台灣企業有數位轉型障礙　戴爾用一站式服務　釋放數據資本價值

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

無論同性異性我們都是同一國　同婚草案出爐「明訂5/24施行」

獨／錢櫃併好樂迪的下一步 KTV加開餐廳 打造複合式休閒娛樂中心

金融業獲利挑戰大　降成本難因應低迷的經濟環境

財訊／樂斯科養老鼠　1胎要價20萬

財訊／克莉絲汀轉型失敗　高層內訌惡鬥不息

財訊／獨家日本直擊　豐田未來車搶先曝光

財訊／魏家轉向力挺　味全轉骨突圍

勞動部硬起來發函給交通部　「輔導」華航防止對機師秋後算帳

證交所：好樂迪下周一25日起重新恢復交易

影／錢櫃67億合併好樂迪 　雙品牌經營懶人包一次整理

出口動能弱、外資出走　經常帳順差、金融帳皆創下近4年新低

獨／票根為證！《一吻定情》上映7天「11刷神人出現」　最愛王大陸訂製床套

施工不慎害車位垮落！車主失去交通工具　廠商不賠：要告就去告

食宿往返機票全免！福州台商協會揪200台生　暑假登陸實習

李友廷難得崩潰！迷室逃脫35分鐘　網激動喊「求救耳朵」

獨／錢櫃併好樂迪的下一步 KTV加開餐廳 打造複合式休閒娛樂中心

警察治安民調滿意度達77.5％　相信司法公正卻僅21.9%

沖繩春訓／握手傷到松坂大輔　中日：無法預測球迷行動

《英雄聯盟》俄羅斯女子戰隊遭5 Ban輔助 官方判ROX性別歧視

台中最狂汽旅！房裡有滑水道旁邊KTV包廂　還有紅外線烤箱

網購搶好康旅遊票券、飯店餐券　趁228連假前買起來才划算

財經熱門新聞

快訊／確定了！KTV雙雄KTV..

球鞋爆裂害害詹皇接班人扭傷　N..

快訊／好樂迪公布重大事件！22..

中油苦吞1.6元價差　估下週汽..

陸手機品牌夾殺　沒落的「台灣之..

油價有夠貴！下週油價一口氣大漲..

郭台銘臉書發文談鴻海食安管理

運將買121元的鴻海　心痛問謝..

錢櫃67億合併好樂迪 雙品牌..

兆豐銀房貸　推出上市櫃老闆價

掌握成本　錢櫃每股67.7元併..

三星新機犯下3大錯誤　重蹈蘋果..

解救赤紅財政　退休年齡擬調高至..

快訊／壹傳媒再停牌　可能出售台..

更多熱門

相關新聞

錢櫃67億合併好樂迪 雙品牌經營懶人包一次整理

KTV雙雄好樂迪（9943）與錢櫃（8359）在過去就多次傳出併購消息，終於在今日證實，為整合經營效率跟掌握成本，好樂迪將成為錢櫃百分之百子公司，合併後仍維持雙品牌經營、會員權益不受影響。

錢櫃、好樂迪糾纏12年再聯姻

影／娛樂產業競爭激烈！好樂迪確定與錢櫃合併　網友暱稱改名叫「好櫃」

掌握成本　錢櫃每股67.7元併好樂迪

KTV雙雄合併！網創意改名「錢好櫃」

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

他車禍昏迷28天後康復　城隍爺：抓錯了

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

快訊／確定了！KTV雙雄KTV好樂迪、錢櫃合併　宣示強強聯手

KID認了首度缺席《玩很大》！

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

球鞋爆裂害害詹皇接班人扭傷　Nike市值蒸發345億

惡母狠打3歲兒　寫570字控老公出軌

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面