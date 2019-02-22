快訊／確定了！KTV雙雄好樂迪、錢櫃合併　傍晚召開重大訊息

▲好樂迪與錢櫃今天召開董事會，決議雙方合併事宜。（圖／業者提供）

記者林淑慧／台北報導

國內二大連鎖KTV業者即將強強聯手！好樂迪與錢櫃今（22）日分別召開董事會，決議雙方合併事宜，預計於傍晚五點召開重大訊息記者會，對外說明合併細節與規劃。

好樂迪創立於1993年，全台共有52家門市，遠超過錢櫃的10多家，與錢櫃並稱為台灣KTV產業雙雄，但錢櫃的客單價較高，故營收與好樂迪相去不遠。

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好樂迪旗下有兩大品牌，主攻年輕族群的「好樂迪」，客單價較低，為搶攻高端族群，也成立客單價較高、走高檔路線的V-Mix品牌搶市。



好樂迪曾在2018年8月召開法說會，營運長李天行表示，好樂迪仍將展店作為營運重點，平價品牌「好樂迪」及高檔品牌「V-Mix」將雙管齊下展店，同時嚴格控制房租成本，以提高利潤。

在展店規劃方面，李天行指出，「好樂迪」預計選在消費力較高的六都展店，而目前已有台中店及東港店的V-Mix，也規劃在台北開店。

好樂迪2018年營收30億元，年成長3.28%，去年前三季稅後純益為6.8億元，年增31.7%，每股稅後純益（EPS）達4.64元，高於去年同期的3.52元。好樂迪股價自去年底起漲，今年以來漲幅達16%。