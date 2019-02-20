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傳日商買遠雄股份瞄準大巨蛋　柯P：生意怎麼談你家的事

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記者陳家祥／台北報導

台北大巨蛋延宕多年，如今台北市長柯文哲順利連任後態度丕變，從卡蛋轉成蓋蛋，還傳出在農曆年前密訪有意承接大巨蛋的本土企業主，明確表態要在6月解決大巨蛋續建爭議；此外也傳出有一個4方出資的台日新團隊，有意願承接大巨蛋。柯文哲20日表示，只管「你做什麼用的、公安標準講不講得過去，其他我不管」，強調生意要怎麼談那是你家的事，台北市政府又不能介入你的生意談判，先這樣解決掉。

有媒體報導，大巨蛋延宕多年，遠雄強調，股權沒有轉讓給特定對象，但目前鎖定一家台日合作的投資公司，當中最引人注目的是擁有日本職棒福岡軟銀鷹隊的日商軟銀集團。

柯文哲20日下午出席無店面零售商業同業公會演講前受訪表示，「business is business」，如果大巨蛋改成商辦對遠雄的收入沒什麼影響的話，對遠雄來講這公安比較容易過關當然願意，所以還是商業機制麻，對台北市政府來講，商場變商辦，當然是公安壓力少掉很多，如果有人願意把它改成商辦的話，我台北市政府是樂觀其成。

柯文哲表示，至於錢在收益上是不是比較平衡，那是遠雄跟日商公司去討論，那我不管他，「對我來講就是，你做什麼用的、你的公安表準講得過去講不過去，其他我不管」，生意要怎麼談那是你家的是，台北市政府又不能介入你的生意談判，先這樣解決掉。

▲▼台北市長柯文哲出席無店面公會會員大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席無店面公會會員大會。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,大巨蛋

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