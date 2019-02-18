土壤液化潛勢區「蓋5樓以下建物」須地下探勘！衝擊透天案「成本增百萬」

▲營建署將修正建築技術規則，在中度或高度土壤液化潛勢區興建5層樓以下新建物，要先地下探勘。（圖／記者季相儒攝，為示意圖。）

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為確保5層樓以下的新建物能擁有堅固地基，營建署研擬修正建築技術規則「第64條」，增訂在中度或高度土壤液化潛勢區興建5樓以下建物「須先地下探勘」。營建署17日表示，正在徵詢相關單位意見，最快今年上半年會把修正草案提交行政院，且會盡快公布土壤液化潛勢地區與斷層區資料以供參考。

回顧發生在2016年2月6日的高雄美濃地震，不僅讓台南市維冠金龍大樓倒塌，就連周邊低樓層建物也因為土壤液化倒塌或受損。不過依據現行法規指出，僅5層樓以上或供公眾使用建築物進行地基調查時，需先地下探勘與液化潛能分析。

對此，內政部營建署預計修正「建築技術規則第64條」，增訂興建5層樓以下的新建物，若位於中度或高度土壤液化潛勢地區的也應該要先進行地下探勘。

營建署副署長陳繼鳴指出，此舉是為了保障民眾的居住安全，目前正在徵詢相關單位的意見，「我們盡可能在今年上半年將修正草案提交行政院核定，不會拖很久」。

陳繼鳴還說，修正建築技術規則第64條的確會增加建置成本，但為了居住安全，如果建商要在地質不穩定的區域蓋房子就該知道具有危險性，因此就要加強結構並提高房屋的耐震程度，且相關成本不應由政府補貼。

根據自由時報的報導，有房地產業者就指出，此舉對透天建案衝擊較大，成本預計加重不少，估計一年最大影響超過2萬件。台北市土地建築學會理事長余烈表示，地質安全鑑定報告加上審查費用，通常光一個案子的費用便會破百萬元，都將反映在建築成本中。

土壤液化是指「砂質土壤」結合「高地下水位」，碰上一定強度的地震搖晃，將導致類似砂質顆粒浮在水中象，使砂質土壤失去承載建築物重量的力量，造成建築物下陷或傾斜。