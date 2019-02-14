債築高台！川普上任後國債爆增至682兆　一天要付10億利息

▲美國國債再創新紀錄，首度飆上22兆美元。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

美國國債再創新紀錄，首度飆上22兆美元（約台幣682兆元），以這個數字計算，每天要付的利息估計超過10億美元（約台幣310億元）。

綜合媒體報導，美國財政部12公布的每日例行報告中，國債已累積至22.01兆美元，這是一筆非常龐大的數字，雖然目前沒有造成什麼危險，但未來仍可能出現威脅。

美國前任總統歐巴馬執政八年，債務與他上任前的債務幾乎相差無幾，他進白宮前，美國總債10.6兆美元，最後留下19.9兆的債務，與平均增加值1.16兆債差不了多少，但在川普的領導下，債務節節攀升，每年約增長9910億美元。

▲川普當上美國總統候債務節節攀升。（圖／達志影像／美聯社）

川普在2016年曾誓言要在「八年內」消除國債，但在2017年國會通過川普的1.5兆美元減稅計畫，加上去年增加國內支出和軍事預算後，加速了國債的增加速度。

彼得．皮特森基金會執行長麥可．皮特森表示：「我們的國債日益增長是一件非常需要注意的事，因為他關乎著每個美國人的經濟前途。」隨著一兆又一兆的借款入戶，利息也成了美國經濟體的負擔，也將使的未來有重要投資時，難以供應資金，皮特森說，「為了美國強大穩定的未來，我們勢必要開始有條理的管理我們的國債。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！