【瑪法達談星】02.06~02.12　火象星座　射手跳槽轉職頗順利

牡羊座、獅子座、射手座，本週（02.06~02.12）火象星座運勢。

圖文／鏡週刊

♈ 牡羊座（3月21日至4月19日）

開年見喜，豐收滿載。悠閒愜意的這段日子，年節假期走紓壓療癒風，轉換心情、轉換場景、放空沉澱，正好藉以回顧反省、提早規劃，讓年前疲憊的身心靈回復到最佳狀態。充電飽飽的腦力與體力是兩大假期收穫。新春上工可望發揮敏捷即戰力，成功征服高難度挑戰，成就感不小。招財指數升，紅包獎金豐收可期。愛情是顆溫柔釋放的心。

♌ 獅子座（7月23日至8月22日）

風生水起，五福臨門。守護星與歲星呈吉相的這段期間，即時迎來超級幸運風向，頗有後來居上、揚眉吐氣、收復失土之兆。新春假期事業壓力絲毫不見鬆懈，反有藉以祕密練功、私商結盟或密謀殺手級武器之舉，積極自我提升、專業加值與國際版圖擴充頗見成效。利祕密協商、跨境發展或遠程旅遊。近期將有數起事業重大突破、全新路徑或優質選項殷勤招手，值得冒險一搏。此外，還有若干驚喜機會上門，得當機立斷。年後工作與財富同步站上高峰，天時地利人和俱佳。愛情是心上最柔軟的禁區。

♐ 射手座（11月22日至12月21日）

開張大吉，福到眼前。守護星與太陽呈年度稀有吉兆的這段日子，境隨心轉、趨吉避凶，靠著樂觀信念、正向態度讓各式人生財富、幸福好事自動趨近，是幸運擬人化的最佳代表。不僅能化平凡為精彩，即使是無法改變的劣勢，也能從中找到明智對應之道，化阻為助。慷慨大度、笑容可親帶來更多幸運效應，是周遭人的幸運符。春節期間家族聚會、情感節目多采多姿，有濃濃幸福感。年後復工效率在水準之上，跳槽轉職也頗順利。財富有大幅成長潛力，投資理財績效看好。愛情是幸福最適比例。



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