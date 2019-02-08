旅遊不便險遇上機師罷工　—張表看懂8家保險快速理賠門檻

▲目前8家產險的旅遊不便險，可快速理賠班機延誤無須證明。（圖／記者李蕙璇繪製）

財經中心／綜合報導

機師工會華航分會今天（8日）凌晨零點宣布，6時開始啟動「無限期罷工」，華航強調受影響班機為22班，並維持9成運能，但是受影響的民眾如果在出發前已購買旅遊不便險，碰到機師罷工停飛則可以獲得理賠，但若在罷工後才買則難以核保。

機師工會今天發起華航罷工行動，受影響的民眾如果在出發前已購買旅遊不便險，碰到機師罷工停飛則可以獲得理賠，但如果民眾是在發生機師罷工後才想買相關旅遊險，其實保單可能會無效，保險公司通常也難以核保及給予理賠，請民眾多加留意。

民眾出國前可參考班機延誤免提供理賠證明及迅速給付保險金的8家產險服務，保險公司會自動抓取保戶提供的航班，一符合理賠資格時即會簡訊通知保戶，其中8家產險公司旅遊不便險中的「班機延誤快速理賠」服務，目前啟動班機延誤理賠時數最優為新光產險的2小時即開始理賠。

▲機師工會華航分會發動罷工影響旅客達4000人左右。（圖／記者林敬旻攝）

和泰產險表示，遇到類似狀況除了向航空公司及旅行社詢問相關應變措施外，如果有投保旅遊不便險，只要符合保單條款約定，也是會獲得理賠，以和泰產險的為例，民眾從台灣出發的話，在行程延誤補償部分，通常延遲6小時即可啟動保單理賠，至於班機延誤或取消的部分，通常延遲達4小時即可啟動保單理賠，但若報到前已確定延誤或取消則不理賠，另外在行程更改部分，有的保險條款僅限定於被保險人在海外旅行期間才可以獲得理賠。

如果是從國外返回台灣的話，行程延誤補償、班機延誤或取消的計算理賠門檻的時間點，與從台灣出發的理賠規定略同，但在行程更改部分，通常交通及住宿費用可以從保額內實支實付，若以明台產險網路投保的商品來說，班機延誤起飛或延誤降落達3小時以上者，每滿3小時理賠3,000元，最高6,000元為限，所預定的轉接班機因前班班機延誤起飛或延誤降落所致之失接，於3小時內無其他班機可供其轉接者，理賠3,000元。須更改預定旅程而增加的交通或住宿費用，實支實付最高新台幣10,000元。

另外產險業者透過區塊鏈和自行研發科技等技術，提供保戶加速理賠的服務，省卻許多文書申請手續及等待時間，特別在理賠金額的門檻上，多提供2~6小時，每一次定額理賠2~8千元，最多可理賠2次或是定額上限1萬元、2萬元、實支實付的2.5萬元二擇一方案，透過區塊鏈與智慧合約（Smart Contract）等技術，便可就旅綜險中「班機延誤」項目，將保戶於保單所載明的航班時間及航班飛離與抵達資訊加以比對檢查，一旦確認班機符合延誤條件時，即會主動寄發簡訊通知保戶。