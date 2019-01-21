台股封關有望戰萬點　跟著法人買股搭上年前、年後「賺大錢」列車



▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

台股農曆年封關倒數八個交易日，今（21）日台股受到三大利多激勵，集中市場加權指數直接站上9900點大關，根據歷史經驗，台股在農曆年封關前上漲機率高達六成，年後首周至一個月上漲機率也有七成左右，法人大多預估，封關前仍有望重返萬點；而股民最關心的就是：現在買什麼股票可搭上賺錢列車？年前、年後的投資操作重點為何？我可不可以安心抱股過年？

根據投顧表示，台股農曆年前封關前夕上漲機率至少六成，年後首周至一個月上漲機率也有七成左右，從三大法人上周買超逾170億元中，其中外資買超高達97.3億餘元，也是外資繼前周大買超245.1億餘元後，連2周加碼回補台股動作。法人認為年前、年後可由不同族群進攻；年前可以從外資買超跌深個股當中挑選，年後可以挑選高殖利率以及今年的趨勢股

首先，近期外資買超台股，大多為跌深低基期股，過去受到中美摩擦、手機銷量不佳、電子股營運逆風的蘋概股與半導體族群，現在成為外資買盤焦點之一；但也不是所有的蘋概股都可以買，建議從外資買超、去年營收及獲利都看好的個股下手，像是上周外資買超個股包括鴻海（2317）、可成（2472）、緯創（3231）、美律（2439）獲外資連買超過三天。

而年後建議可布局高殖利率股，首選股息殖利率4-5%以上，且要是具有利基趨勢股，像是5G、工業4.0、多鏡頭等族群可望有一波發揮空間，包括台積電（2330）、大立光（3008）、穩懋（3105）、聯亞（3081）、台達電（2308）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）及智易（3596）；還有金融股的殖利率也很高，包括兆豐金（2886）、華南（2880）與合庫金（5880）等為代表。

另一方面，法人也推薦近期新上市櫃股，像是上周有十銓（4967）、大詠城（4538）、錸寶（8104）及易發（6425）等4家密集掛牌，本周矽智財開發商星科技(M31 Technology)也將在23日新上櫃，去年前三季EPS有5.99元，目前興櫃均價達290.7元高價位，較掛牌價198元之溢價幅度達46.8%。這些近期新的生力軍，蜜月行情看好，有機會帶動比價行情。

法人提醒，儘管目前中美談判樂觀，台股技術面趨勢大多偏多，建議投資人可評估自身條件後，抱好股過金豬年，但因台股向來逢高容易遇到獲利出清了結，加上年關將至，還是會遇到有可能因出清而回檔的現象，若要抱股過年，務必留意不要滿手股票及融資，可酌量持有，長遠看農曆年後也可能還有一包紅包，不要太貪心。

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