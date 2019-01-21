三大利多助攻　台股開盤漲逾70點飛躍9900大關



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

美中貿易戰和解曙光激勵美股持續上攻，加上外資回流、內資也有500億元以上的資金活水蓄勢待發，加上農曆封關前台股上漲機率偏高，台股今（21）日開盤受激勵漲34.21點，以9870.27點開出，在大立光漲近2%與台積電漲逾1%、鴻海也開紅的助攻下，在電子領軍下，傳產與金融股也加入上漲行列，指數開高走高，指數直接飛躍前波段高點9871點，指數一度推升逾70點，目前最高來到9907.91點。

根據歷史經驗，台股在農曆年封關前夕上漲機率約有6成機率，在美中貿易戰和談出現契機、美國政府關門危機也可望在第一季前落幕，可望助長多頭氣勢續攻。而在內資部分，日前市場傳出退撫基金準備啟動招標，委託投信業者代操，資金規模合計達300億元，若加上去年開標的勞退基金未撥款的280億元，預計台股至少還有500億元以上的資金活水可挹注台股。

中美貿易談判出現進展的消息激勵美股上周勁升，道瓊與標普500指數不僅寫下周線連4紅紀錄，並且創下至少20年來最佳同期元月行情。道瓊指數18日收盤大漲1.38%，以24,706.35點作收，標普500指數攀升1.3%，收在2,670.71點，科技股雲集的那斯達克指數上漲1%，報7,157.23點。

法人表示，在美股走揚、外資回流台股、內資活水挹注三大利多匯集下，台股有機會在農曆年封關前夕持續上攻，並進一步收復萬點。